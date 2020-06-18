Коронавирус в Твери, последние новости на 18 июня 2020 года: появление новых видов детского досуга и возобновление приема граждан в ведомствах

На утро 18 июня в Тверской области число заболевших коронавирусом составило: 2934 человек, это 65 новых случаев за сутки.

Статистику COVID-19 ежедневно обновляет областной оперштаб. По состоянию на 18 июня 1062 заражённых изолированы (-13 за сутки), они находятся под наблюдением медиков. У части зараженных болезнь протекает бессимптомно.

1819 с начала эпидемии выздоровели от коронавируса (за последние сутки выздоровевших 77).

53 человека по данным на 18 июня 2020 года умерли от коронавируса, за последние сутки скончался один пациент.

В Тверской области проведено 96947 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 2118.

По количеству заражённых в Тверской области по-прежнему лидируют Тверь, Кимры, Конаковский и Лихославльский районы.

А между тем, у школьников Тверской области - каникулы. В связи с этим в регионе государственными образовательными учреждениями реализуется более 30 проектов в дистанционном формате – это познавательные занятия, конкурсы, акции, видео-лекции, мастер-классы, флешмобы и экскурсии. Они рассчитаны на детей в возрасте от 7 до 17 лет.

О разработке в связи с пандемией коронавируса новых форматов детской занятости в летний период сообщил губернатор Игорь Руденя в ходе одного из прямых эфиров. Главная задача, поставленная перед отраслью образования – сделать отдых для школьников максимально интересным и полезным, проработать различные модели организации занятости детей в каникулы, в том числе в дистанционном формате.

В регионе в штатном режиме начинает работать ряд ведомств. Так, в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Тверской области возобновлён личный приём граждан. На приём необходимо записаться. Сделать это можно на сайте ведомства.