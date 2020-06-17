2020-06-17T20:19:10+03:00
Политика

В Твери «рекламщикам» снизили размер единого налога на вмененный доход

За это проголосовали депутаты городской Думы
Алексей АНДРЕЕВ
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Заседание Думы прошло не в большом зале в связи с работами по замене системы голосования . Фото: пресс-служба Тверской городской думыЗаседание Думы прошло не в большом зале в связи с работами по замене системы голосования . Фото: пресс-служба Тверской городской думы
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17 июня состоялось очередное заседание Тверской городской Думы. Депутаты одобрили еще одно налоговое послабление для предпринимателей, а также проголосовали за присвоение звания «Почетный гражданин города Твери» и награждение медиков.

В первую очередь было поддержано решению на 50 % снизить корректирующий коэффициент для исчисления единого налога на вмененный доход для предпринимателей. Но только для тех, кто занимаются рекламной деятельностью.

- Тверь стала одним из городов, где на местном уровне для малых и средних предпринимателей предусмотрены не только налоговые льготы, но и отсрочка платежей за аренду помещений, находящихся в муниципальной собственности. Ранее налоговые льготы были предоставлены предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автобусами по туристическим и экскурсионным маршрутам, ведущим деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, а также услуг по дневному уходу за детьми, владельцам гостиниц и хостелов, - отметил председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев.

Также депутаты в преддверии Дня медицинского работника решили отметить Почетными грамотами и Благодарностями Тверской городской Думы сотрудников областной клинической больницы, детской городской клинической больницы №1, детской областной клинической больницы, областного клинического психоневрологического диспансера, Тверской станции скорой помощи, областного клинического лечебно-реабилитационного центра, городских больниц № 6 и № 7, центра специализированных видов помощи имени В.П. Аваева, клиники Тверского государственного медуниверситета.

Большинство из награждаемых медиков борются за здоровье зараженных коронавирусом.

В основном депутаты старались соблюдать актуальные в эпоху пандемии меры предосторожности. Фото: пресс-служба Тверской городской Думы

В основном депутаты старались соблюдать актуальные в эпоху пандемии меры предосторожности. Фото: пресс-служба Тверской городской Думы

Кроме того, по решению тверских депутатов присвоено звание «Почетный гражданин города Твери» Евгению Воротникову.

Этот человек более 20 лет возглавлял Тверской домостроительный комбинат, причем начинал там с мастера. При участии Евгения Воротникова были построены здания цирка, главпочтамта, кинотеатр «Мир», а также многие дома и различные объекты соцкультбыта в микрорайонах «Южный», «Юность», «Чайка».

Заслуги и труд Евгения Воротникова отмечены многими наградами. В том числе он был награжден «Орденом Почета» и получил звание «Заслуженный строитель РФ».

Знак «Почетный гражданин города Твери» по традиции вручается в День города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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