Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 17 июня 2020 года: 69 инфицированных за сутки

В Тверской области число заболевших по данным на утро 17 июня: 2869 человек, это 69 новых случая за сутки.

Статистику коронавируса в регионе ведёт областной оперштаб. По его данным 1075 заражённых на 17 июня изолированы (+31 за сутки). Они находятся под наблюдением медиков и получают необходимое лечение. 1742 пациентов к настоящему моменту выздоровели от коронавируса (за последние сутки выздоровели 37 человек).

52 человека с подтверждённым коронавирусом по данным на 17 июня 2020 года умерли. Из них за последние сутки скончался один инфицированный.

В Тверской области продолжается тестирование на COVID-19. С начала эпидемии проведено 94829 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 1875.