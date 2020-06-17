2020-06-17T10:45:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 17 июня 2020 года: 69 инфицированных за сутки

Количество заражённых в Тверской области увеличилось до 2869 человек
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Количество зараженных коронавирусом в Тверской области продолжает расти.Количество зараженных коронавирусом в Тверской области продолжает расти.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Тверской области число заболевших по данным на утро 17 июня: 2869 человек, это 69 новых случая за сутки.

Статистику коронавируса в регионе ведёт областной оперштаб. По его данным 1075 заражённых на 17 июня изолированы (+31 за сутки). Они находятся под наблюдением медиков и получают необходимое лечение. 1742 пациентов к настоящему моменту выздоровели от коронавируса (за последние сутки выздоровели 37 человек).

52 человека с подтверждённым коронавирусом по данным на 17 июня 2020 года умерли. Из них за последние сутки скончался один инфицированный.

В Тверской области продолжается тестирование на COVID-19. С начала эпидемии проведено 94829 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 1875.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Коронавирус в Твери, последние новости на 17 июня 2020 года: открываются библиотеки, для избирательных участков закупили маски и санитайзеры
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 17 июня - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале
Коронавирус в Твери, последние новости на 16 июня 2020 года: маски для ЕГЭ и почти 93 000 лабораторных исследований на коронавирус
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 16 июня - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале
Новости 24
Коммунальное ЧП в Твери: фонтан высотой с пятиэтажный дом забил из-под земли на улице Маршала Конева
На рынке в Заволжском районе Твери клубнику и черешню продавали с нарушениями
Почти 6400 семей получили выплаты на первого ребенка в Тверской области
В Твери продолжается благоустройство зелёных зон
Жителям Тверской области синоптики обещают дожди и грозы
В Тверской области мужчина избил и ограбил пенсионерку
Прокуратура Тверской области начала проверку по факту гибели ребенка в Кимрской ЦРБ
Мошенники обманули жителя Тверской области на 400 тысяч рублей
Госавтоинспекторы задержали водителя, который сбежал с места ДТП в центре Твери
В реанимации Кимрской ЦРБ в Тверской области скончалась маленькая девочка
За поджог автомобиля жителю Тверской области грозит пять лет тюрьмы
В центре Твери водитель бросил машину и сбежал с места ДТП
В Тверской области 1075 пациентов продолжают лечение от коронавируса
Шестнадцатилетнего пешехода сбили на улице Туполева в Твери
Из автомобиля жителя Тверской области украли планшет стоимостью 15 000 рублей