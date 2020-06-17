Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 17 июня 2020 года: 69 инфицированных за сутки
В Тверской области число заболевших по данным на утро 17 июня: 2869 человек, это 69 новых случая за сутки.
Статистику коронавируса в регионе ведёт областной оперштаб. По его данным 1075 заражённых на 17 июня изолированы (+31 за сутки). Они находятся под наблюдением медиков и получают необходимое лечение. 1742 пациентов к настоящему моменту выздоровели от коронавируса (за последние сутки выздоровели 37 человек).
52 человека с подтверждённым коронавирусом по данным на 17 июня 2020 года умерли. Из них за последние сутки скончался один инфицированный.
В Тверской области продолжается тестирование на COVID-19. С начала эпидемии проведено 94829 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 1875.
ИСТОЧНИК KP.RU
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