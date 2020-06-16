Досуг с 17 по 21 июня в Твери: Поэзия, любовь и "Апельсиновый суп" Веры Мир

Досуг в Твери по-прежнему остается в режиме онлайн. Но с приходом лета, надо отметить, мероприятий меньше не стало. Особенно для детей.

КОНЦЕРТЫ

Тверская областная академическая филармония приглашает

Тверская филармония продолжает серию онлайн-трансляций наиболее ярких и запоминающихся музыкальных программ.

- Наши трансляции - это уникальная возможность «посетить» филармонию для тех, кто по тем или иным причинам не смог сделать этого раньше, - приглашает к просмотрам ТОАФ. - Уверены, что такие виртуальные концерты вам понравятся и вы найдете что-нибудь на свой вкус.

22 июня в 16:00 - «Великая весна». К Дню памяти и скорби (день начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.) В программе прозвучат песни и мелодии военных лет в исполнении артистов Тверской академической филармонии.

23 июня в 16:00 - «Поэзия + Музыка = Любовь». К Дню рождения поэтессы Анны Андреевны Ахматовой. В программе - стихи и песни на стихи русских поэтов, романсы, фрагменты из кинофильмов в исполнении артистов Тверской академической филармонии.

8 июля в 16:00 - Музыкальный спектакль «Морозко». К Дню семьи, любви и верности. Увлекательная, завораживающая, чудесная русская народная сказка с волшебными зимними нотками. Кто победит? Добро или зло? Роли исполнили артисты Тверской академической филармонии. Режиссер-постановщик - заслуженная артистка России Галина Петрова.

Ссылки на YouTube-канал будут опубликованы в социальных сетях Тверской филармонии в день проведения трансляций за несколько часов до их начала. Пожалуйста, следите за анонсами. Например, Вконтакте.

Зрителей ждут самые лучшие концерты

БИБЛИОТЕКА

От первого лица. Писатель Вера Мир.

Сейчас, когда общение в реальности ограничено, многие актеры, музыканты, певцы общаются со своими зрителями, слушателями онлайн. Не остаются в стороне и писатели. Вера Мир для своих читателей записала главу из книги «Апельсиновый суп» (глава «Как превратить минус в плюс, а опасность - в приключение»).

Вера Мир - автор книг «Апельсиновый суп» (2014 год), «Притяжение добра» (2016 год), «Неслучайные случайности» (2018 год). Речь в них идет о многом - от вечных ценностей до бытовых проблем. Но о чем бы ни писала автор, она верит в человека вообще, в его ум, силу духа, в доброе сердце.

Творчество Веры Мир - новое направление, которое занимает особую нишу: на стыке художественной литературы, психологии и философии. Книга «Апельсиновый суп» посвящена жизненно важной проблеме воспитания детей. Книги Веры Мир можно взять на абонементе (библиотека работает с 10:00 до 18:00).

Познакомиться с автором и посмотреть видео можно в официальной группе Вконтакте - Тверская Горьковка. Или на канале YouTube.

Вера Мир - автор книг «Апельсиновый суп». Фото: Тверская Горьковка

ТЕАТР

Спектакли ТЮЗа с открытой датой

Тверской ТЮЗ скучает по зрителям, а потому принял важное решение: начал продажу билетов с открытой датой на свой 88-й театральный сезон.

Билеты продаются на премьеры и самые востребованные спектакли по сниженным в среднем на 25% ценам!

- Вы можете приобрести билеты как на сайте, так и в кассе театра (касса работает по будням с 9:00 до 18:00). Все подробности по правилам покупки и обмена билетов можно найти на официальном сайте театра.

АКЦИИ

«Эстафета Памяти»

В Твери с 15 по 22 июня пройдет онлайн областная молодежная патриотическая акция «Эстафета Памяти», приуроченная к Дню памяти и скорби - дню начала Великой Отечественной войны (22 июня 1941 года). В акции используются два официальных хэштега: #ЭстафетаПамятиРегион69 и #МолодежьПомнит

В рамках акции в каждом муниципальном образовании Тверской области на братских захоронениях, у памятников и мемориалов воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., снимаются видеоролики, в которых принимают участие представители общественных организаций военно-патриотической направленности, региональные отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», кадеты, граждане, изъявившие желание принять участие в акции. Порядок проведения:

- на мемориальном объекте выставляется Пост № 1;

- представители муниципального образования передают свечу в соответствии с представленным в качестве образца видеороликом

- готовый видеоролик необходимо опубликовать на страничке в социальных сетях с хэштегом #ЭстафетаПамятиРегион69 и #МолодежьПомнит;

- к 22 июня комитетом по делам молодежи будет смонтирован общий видеоролик «Эстафета Памяти» Тверской области.

Все вопросы по тел. (4822) 32-11-68.

Акция уже стартовала

МАСТЕР-КЛАССЫ

От Центра семейного хобби

В Тверской области начал работать Центр семейного хобби. Именно так называется служба, объединяющая активных родителей и детей Тверского региона, которые готовы к общению и желают поделиться своими навыками, опытом и талантами со всеми остальными.

17 июня в 14.00 мастер-класс вновь проведут победители в номинации «Молодая семья» Алексей и Мария Осиповы из Андреапольского района. Их общее увлечение - художественная самодеятельность. Алексей и Мария вместе со своими детьми научат всех желающих танцевальным азам. Встреча пройдет на площадке Zoom. Переход по ссылке .

Идентификатор конференции: 770 6638 5877. Пароль: 3mM5FJ.

Домашние занятия ДЦ «Истоки»

Коллективы досугового центра «Истоки» приглашают на летние занятия в свою группу Вконтаке. Начало в 10:00.

17 июня - лекции Русского музея. Знакомьтесь с шедеврами искусства.

18 июня - детская познавательная программа английского языка «Профессии Англии».

19 июня - архивы ДЦ «Истоки».