2020-06-16T23:31:39+03:00
Звезды

Досуг с 17 по 21 июня в Твери: Поэзия, любовь и "Апельсиновый суп" Веры Мир

"Комсомолка" рассказывает о самых интересных мероприятиях на ближайшие дни
Ирина ТАРАСОВА
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Тверская филармония продолжает серию онлайн-трансляций. Фото: из архива Тверской областной филармонииТверская филармония продолжает серию онлайн-трансляций. Фото: из архива Тверской областной филармонии
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Досуг в Твери по-прежнему остается в режиме онлайн. Но с приходом лета, надо отметить, мероприятий меньше не стало. Особенно для детей.

КОНЦЕРТЫ

Тверская областная академическая филармония приглашает

Тверская филармония продолжает серию онлайн-трансляций наиболее ярких и запоминающихся музыкальных программ.

- Наши трансляции - это уникальная возможность «посетить» филармонию для тех, кто по тем или иным причинам не смог сделать этого раньше, - приглашает к просмотрам ТОАФ. - Уверены, что такие виртуальные концерты вам понравятся и вы найдете что-нибудь на свой вкус.

22 июня в 16:00 - «Великая весна». К Дню памяти и скорби (день начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.) В программе прозвучат песни и мелодии военных лет в исполнении артистов Тверской академической филармонии.

23 июня в 16:00 - «Поэзия + Музыка = Любовь». К Дню рождения поэтессы Анны Андреевны Ахматовой. В программе - стихи и песни на стихи русских поэтов, романсы, фрагменты из кинофильмов в исполнении артистов Тверской академической филармонии.

8 июля в 16:00 - Музыкальный спектакль «Морозко». К Дню семьи, любви и верности. Увлекательная, завораживающая, чудесная русская народная сказка с волшебными зимними нотками. Кто победит? Добро или зло? Роли исполнили артисты Тверской академической филармонии. Режиссер-постановщик - заслуженная артистка России Галина Петрова.

Ссылки на YouTube-канал будут опубликованы в социальных сетях Тверской филармонии в день проведения трансляций за несколько часов до их начала. Пожалуйста, следите за анонсами. Например, Вконтакте.

Зрителей ждут самые лучшие концерты

Зрителей ждут самые лучшие концерты

БИБЛИОТЕКА

От первого лица. Писатель Вера Мир.

Сейчас, когда общение в реальности ограничено, многие актеры, музыканты, певцы общаются со своими зрителями, слушателями онлайн. Не остаются в стороне и писатели. Вера Мир для своих читателей записала главу из книги «Апельсиновый суп» (глава «Как превратить минус в плюс, а опасность - в приключение»).

Вера Мир - автор книг «Апельсиновый суп» (2014 год), «Притяжение добра» (2016 год), «Неслучайные случайности» (2018 год). Речь в них идет о многом - от вечных ценностей до бытовых проблем. Но о чем бы ни писала автор, она верит в человека вообще, в его ум, силу духа, в доброе сердце.

Творчество Веры Мир - новое направление, которое занимает особую нишу: на стыке художественной литературы, психологии и философии. Книга «Апельсиновый суп» посвящена жизненно важной проблеме воспитания детей. Книги Веры Мир можно взять на абонементе (библиотека работает с 10:00 до 18:00).

Познакомиться с автором и посмотреть видео можно в официальной группе Вконтакте - Тверская Горьковка. Или на канале YouTube.

Вера Мир - автор книг «Апельсиновый суп». Фото: Тверская Горьковка

Вера Мир - автор книг «Апельсиновый суп». Фото: Тверская Горьковка

ТЕАТР

Спектакли ТЮЗа с открытой датой

Тверской ТЮЗ скучает по зрителям, а потому принял важное решение: начал продажу билетов с открытой датой на свой 88-й театральный сезон.

Билеты продаются на премьеры и самые востребованные спектакли по сниженным в среднем на 25% ценам!

- Вы можете приобрести билеты как на сайте, так и в кассе театра (касса работает по будням с 9:00 до 18:00). Все подробности по правилам покупки и обмена билетов можно найти на официальном сайте театра.

АКЦИИ

«Эстафета Памяти»

В Твери с 15 по 22 июня пройдет онлайн областная молодежная патриотическая акция «Эстафета Памяти», приуроченная к Дню памяти и скорби - дню начала Великой Отечественной войны (22 июня 1941 года). В акции используются два официальных хэштега: #ЭстафетаПамятиРегион69 и #МолодежьПомнит

В рамках акции в каждом муниципальном образовании Тверской области на братских захоронениях, у памятников и мемориалов воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., снимаются видеоролики, в которых принимают участие представители общественных организаций военно-патриотической направленности, региональные отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», кадеты, граждане, изъявившие желание принять участие в акции. Порядок проведения:

- на мемориальном объекте выставляется Пост № 1;

- представители муниципального образования передают свечу в соответствии с представленным в качестве образца видеороликом

- готовый видеоролик необходимо опубликовать на страничке в социальных сетях с хэштегом #ЭстафетаПамятиРегион69 и #МолодежьПомнит;

- к 22 июня комитетом по делам молодежи будет смонтирован общий видеоролик «Эстафета Памяти» Тверской области.

Все вопросы по тел. (4822) 32-11-68.

Акция уже стартовала

Акция уже стартовала

МАСТЕР-КЛАССЫ

От Центра семейного хобби

В Тверской области начал работать Центр семейного хобби. Именно так называется служба, объединяющая активных родителей и детей Тверского региона, которые готовы к общению и желают поделиться своими навыками, опытом и талантами со всеми остальными.

17 июня в 14.00 мастер-класс вновь проведут победители в номинации «Молодая семья» Алексей и Мария Осиповы из Андреапольского района. Их общее увлечение - художественная самодеятельность. Алексей и Мария вместе со своими детьми научат всех желающих танцевальным азам. Встреча пройдет на площадке Zoom. Переход по ссылке .

Идентификатор конференции: 770 6638 5877. Пароль: 3mM5FJ.

Домашние занятия ДЦ «Истоки»

Коллективы досугового центра «Истоки» приглашают на летние занятия в свою группу Вконтаке. Начало в 10:00.

17 июня - лекции Русского музея. Знакомьтесь с шедеврами искусства.

18 июня - детская познавательная программа английского языка «Профессии Англии».

19 июня - архивы ДЦ «Истоки».

В ДЦ "Истоки" продолжаются мероприятия для детей

В ДЦ "Истоки" продолжаются мероприятия для детей

ИСТОЧНИК KP.RU

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