Карта распространения COVID-19 в Тверской области 16 июня: В Кимрах - уже 500, в Ржеве перевалило за 100
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
На утро 16 июня в Тверской области подтверждено 72 новых случая заражения COVID-19. 1705 человек (+60 за сутки) излечились от коронавирусной инфекции.
Всего в регионе с начала пандемии подтверждено 2800 случаев заболевания коронавирусом. В настоящее время 1044 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
51 человек с подтвержденным коронавирусом умер (+1 за минувшие сутки).
Такие данные дает региональный оперштаб.
Лидерами среди муниципалитетов по количеству инфицированных по прежнему остаются Тверь, Кимры, Конаковский и Лихославльский районы. Бросается в глаза, что в Кимрах количество зараженных достигло 500, а в Ржеве перевалило за 100.
Графика ПТО
Число заражённых коронавирусом в районах Тверской области на 16 июня (в скобках показан рост за сутки):
Тверь 981 (+22)
Кимры 500 (+4)
Конаковский район 256 (+3)
Лихославльский район 201 (+5)
Калининский район 115 (+3)
Ржев 109 (+13)
Максатихинский район 54
Рамешковский район 53
Торжок 53
Кимрский район 54 (+3)
Вышневолоцкий городской округ 49 (+3)
Кашинский городской округ 45
Андреапольский муниципальный округ 41 (+2)
Бежецкий район 37
Зубцовский район 34
Старицкий район 21
Нелидовский городской округ 21 (+1)
Торопецкий район 19
Бологовский район 18 (+1)
Лесной муниципальный округ 13
Весьегонский муниципальный округ 13
Селижаровский район 14 (+2)
Торжокский район 13 (+1)
Сонковский район 13 (+3)
Ржевский район 10 (+1)
Удомельский городской округ 8
Осташковский городской округ 8 (+1)
Западнодвинский муниципальный округ 8 (+3)
Спировский район 7
Кувшиновский район 7
Калязинский район 7
Кесовогорский район 4 (+1)
Молоковский район 3
Оленинский муниципальный округ 3
Жарковский район 2
Сандовский муниципальный округ 2
Краснохолмский район 2
Фировский район 1
ЗАТО Озёрный 1
ИСТОЧНИК KP.RU
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