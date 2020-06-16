Карта распространения COVID-19 в Тверской области 16 июня: В Кимрах - уже 500, в Ржеве перевалило за 100

Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

На утро 16 июня в Тверской области подтверждено 72 новых случая заражения COVID-19. 1705 человек (+60 за сутки) излечились от коронавирусной инфекции.

Всего в регионе с начала пандемии подтверждено 2800 случаев заболевания коронавирусом. В настоящее время 1044 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

51 человек с подтвержденным коронавирусом умер (+1 за минувшие сутки).

Такие данные дает региональный оперштаб.

Лидерами среди муниципалитетов по количеству инфицированных по прежнему остаются Тверь, Кимры, Конаковский и Лихославльский районы. Бросается в глаза, что в Кимрах количество зараженных достигло 500, а в Ржеве перевалило за 100.

Графика ПТО

Число заражённых коронавирусом в районах Тверской области на 16 июня (в скобках показан рост за сутки):

Тверь 981 (+22)

Кимры 500 (+4)

Конаковский район 256 (+3)

Лихославльский район 201 (+5)

Калининский район 115 (+3)

Ржев 109 (+13)

Максатихинский район 54

Рамешковский район 53

Торжок 53

Кимрский район 54 (+3)

Вышневолоцкий городской округ 49 (+3)

Кашинский городской округ 45

Андреапольский муниципальный округ 41 (+2)

Бежецкий район 37

Зубцовский район 34

Старицкий район 21

Нелидовский городской округ 21 (+1)

Торопецкий район 19

Бологовский район 18 (+1)

Лесной муниципальный округ 13

Весьегонский муниципальный округ 13

Селижаровский район 14 (+2)

Торжокский район 13 (+1)

Сонковский район 13 (+3)

Ржевский район 10 (+1)

Удомельский городской округ 8

Осташковский городской округ 8 (+1)

Западнодвинский муниципальный округ 8 (+3)

Спировский район 7

Кувшиновский район 7

Калязинский район 7

Кесовогорский район 4 (+1)

Молоковский район 3

Оленинский муниципальный округ 3

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

Краснохолмский район 2

Фировский район 1

ЗАТО Озёрный 1