Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 16 июня 2020 года: 78 инфицированных за сутки

В Тверской области число заболевших по данным на утро 16 июня: 2728 человек, это 78 новых случаев за сутки.

1033 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение (+78 за сутки). 1645 (0 за сутки) выздоровели.

50 человек с подтвержденным коронавирусом умерли. За сутки эта цифра не изменилась.

Таковы данные регионального оперативного штаба.

С начала эпидемии в регионе проведено 91738 лабораторных обследований на коронавирус, за последние сутки – 510.