Подработка для подростков в Твери в условиях коронавируса: Где есть вакансии и сколько платят

Найти работу в Твери для подростков в условии эпидемии коронавируса сегодня не просто. На основные летние подработки - официантом, уборщиком или посудомойщиком в кафе - рассчитывать не приходится: общепит пока закрыт. Не работают кинотеатры, запрещены различные массовые мероприятия, где школьники обычно также находят временный заработок.

Между тем в Тверской области за лето 2020 года планируется пристроить на временную работу около 3500 подростков. Работодателей стимулируют: за квотирование рабочих мест для несовершеннолетних им положена поддержка из регионального бюджета. Такова официальная информация. Как дело с трудоустройством подростков обстоит на деле, проверила «КП»-Тверь». Мы также напомним все важные моменты, которые нужно знать о трудоустройстве подростков.

Где и с какого возраста может работать школьник?

Устроиться на работу может подросток с 14 лет, у него обязательно должен быть паспорт и страховой номер индивидуального лицевого счёта - СНИЛС.

Принимать на работу подростков могут как бюджетные, так и коммерческие организации. Главное - чтобы соблюдались условия: школьников нельзя привлекать к работе с вредными и опасными условиями труда, к подземным работам, а также к работе, которая может причинить вред здоровью или нравственному развитию.

В Трудовом кодексе РФ также есть строгие ограничения по продолжительности труда подростков. В период, когда у ребят нет учёбы, рабочая смена детей в возрасте от 14 до 15 лет не должна превышать четырёх часов, от 15 до 16 лет - пяти часов, от 16 до 18 лет - семи часов.

При этом в неделю ребята до 16 лет могут трудиться не более 24 часов, от 16 до 18 лет - не более 35 часов.

В чём польза центра занятости?

Встать на учёт в центр занятости может любой подросток, имеющий паспорт. Там юный соискатель найдёт вакансии организаций, официально выделивших квоты для трудоустройства несовершеннолетних.

Подросток будет гарантированно устроен по Трудовому кодексу и получит к своей зарплате ещё и ежемесячную материальную поддержку от центра занятости - 1500 рублей в месяц. Эти деньги будут переводить на банковскую карту.

А вот пособие по безработице подростку не положено: дело в том, что речь идёт о временной занятости, и в этом случае пособие не платят.

Встать на учёт можно в Центре занятости населения города Твери (ул. Вагжанова, д. 7, корп. 1).

- На первом этаже дежурят инспекторы, подростку нужно подойти к ним с паспортом, и инспекторы всё оформят, - сообщили в центре занятости. - Приходить лучше всего в рабочие дни с 9:00 до 16:00.

На какую зарплату можно рассчитывать?

Зарплата подросткам обычно выплачивается пропорционально отработанному времени, но по закону она не может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), который сейчас составляет 12 130 рублей.

Стоит отметить, что много подросткам не платят - это факт. И если кто-то предлагает вашему отпрыску золотые горы - стоит насторожиться. Предупредите своих детей, чтобы они не пытались устроиться на работу по коротким объявлениям, намалёванным на стенах и заборах. Обычно в них просто написано слово «работа» и адрес некого телеграм-канала для связи. Таким образом обычно нанимают в криминальный бизнес.

Вакансии в электронном банке центра занятости

Электронный банк вакансий находится на портале службы занятости населения Тверской области в разделе «Гражданам», подразделе «Вакансии».

Для молодёжи до 18 лет здесь сейчас имеется много вакансий на должность дворника, в том числе на весьма серьёзных предприятиях, как коммерческих, так и государственных. Зарплату везде предлагают одну и ту же, по размеру МРОТ - 12 130 рублей. В целом работа не так и плоха: на свежем воздухе и с минимальным контактом с другими людьми, что в условиях нынешней эпидемической обстановки большой плюс.

Также в базе нашлось приличное количество вакансий уборщиков производственных и служебных помещений, разнорабочих и подсобных рабочих (от 12 130 руб. в месяц), а также специалистов контакт-центров (12 130 - 15 000 рублей в месяц). Есть актуальное предложение работы оператором ПК (13 тыс. рублей в месяц), в инструкции содержится требование - скорость печати не менее 120 знаков в минуту.

Из интересных специальностей, которые помогут получить реальные новые навыки и знания, мы нашли в базе следующие вакансии:

- ученик швеи на швейное производство (12 130 руб. в месяц);

- оператор линии на производстве пищевой продукции (от 15 тыс. рублей в месяц);

- рабочий по благоустройству населённых пунктов (18 тыс. рублей в месяц);

- брошюровщик 2-го разряда на полиграфическом предприятии в Калининском районе (23 тыс. рублей в месяц);

- переплётчик (17 тыс. рублей в месяц);

- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (от 12 130 руб. в месяц).

Две последние вакансии, правда, предназначены лишь для выпускников школ, в требованиях указано: 11 классов среднего образования.

Вакансии на сайтах поиска работы

Тут всё как обычно: доставщики, курьеры, посыльные. Сегодня спрос на них особо вырос, но сразу оговоримся: работа не из лёгких. Особенно для подростка, у которого ещё нет личного авто. Часто здесь также работает жёсткая система штрафов. Поэтому прежде чем принимать решение о такой подработке, трезво оцените возможности.

Попадаются также объявления с набором сотрудников в колл-центры. В том числе на удалённую работу. Откликаясь на такую вакансию, обязательно уточните, из чего складывается заработок и существует ли в данной компании система штрафов.

Вакансий расклейщиков объявлений сегодня не так много, но есть. Здесь стоит оценить, в силах ли будет подросток выполнять норму, которую обычно устанавливает работодатель.

Полезные адреса и телефоны

Центр занятости населения города Твери: Тверь, ул. Вагжанова, д. 7, корп. 1. Телефоны: (4822) 33-04-67, 35-64-50, 34-90-39.

Телефон отдела Главного управления службы занятости Тверской области, курирующего летнее трудоустройство подростков: (4822) 47-73-89.

Адреса и телефоны центров занятости в районах Тверской области можно найти на портале Службы занятости населения Тверской области.