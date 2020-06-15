Кому в Твери отключат воду с 15 и 16 июня

Пришло время второго этапа временных отключений горячей воды из-за плановых гидравлических испытаний и ремонта труб в городе Твери.

Если вашего дома нет в списке, а горячую воду отключили, уточняйте у коммунальщиков по телефону горячей линии: (4822) 78-00-00. Или обращайтесь в единую диспетчерскую службу города: (4822) 34-87-07.

С 15 по 29 июня

Горютина ул., 80

Маршала Василевского ул., 1, 1а, 2а, 2б, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27

Садовая ул., 4, 5, 5а, 7, 8, 9, 10, 13, 13, 15, 17, 19, 21, 25

Школьная ул., 2, 3, 4, 6, 9

Полевая ул., 1, 4, 6

Керамического завода пос., 5

Московское шоссе, 3, 35

Восстания ул., 30/1, 32, 34/11, 36/14, 38, 40, 40 к. 2, 42, 44, 44 к. 2, 46, 48

Заслонова ул., 1, 5, 5а, 7, 9, 11

Коллективный пер., 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10

Профсоюзов б-р, 1, 3, 3 к. 3, 4, 5а, 5 к. 1, 5 к. 2, 5 к. 3, 5 к. 4, 6, 7, 9 к. 1, 9 к. 2, 9 к. 3, 10, 11 к. 1, 11 к. 2, 13, 15 к. 1, 15 к. 2, 17/16, 18 к. 2, 19, 21, 23, 25, 27

Севастьянова ул., 1, 1 к. 1, 2, 2 к. 1, 3, 5, 6, 7, 7 к. 1, 7 к. 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/6, 16, 18, 20

Стахановская ул., 31, 33, 35, 37

Тракторная ул., 4а, 5, 5б, 5в, 8а

Халтурина ул., 16, 20, 22

С 16 по 30 июня

Академическая ул., 10, 20, 22

Академический пр-д, 16

Бакунина ул., 31

Бебеля ул., 54

Бориса Полевого ул., 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10/11, 11, 12/12, 13, 14, 16/11, 17, 19, 21

Виноградова ул., 1, 1б, 1в, 9, 9 к. 2, 9 к. 3, 10

Двор Пролетарки, 42, 43, 47, 61, 70, 82, 94, 99, 100, 118, 119, 122, 156, 164, 177

Дзержинского ул., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Инициативная ул., 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9/9, 10/11, 10/7, 12/8, 13, 14

Заслонова ул., 4

Зои Космодемьянской ул., 1, 3, 6, 8

Калинина пр-т, 9, 14, 15, 21б, 21 к. 3, 21 к. 4, 45

Ленина пр-т, 7/7, 15/4, 17/3, 19/4, 27, 27/3, 33/1, 33а, 37, 39, 41, 43, 43а

Маршала Конева ул., 1/3, 2, 2 к. 2, 3, 5, 5 к. 1, 5 к. 2, 6, 8, 8а, 10, 10 к. 2, 12 к. 1, 14, 14/1, 20, 73а

Новикова ул., 17, 19, 21

Ногина б-р, 2 к. 2, 3, 5

Пролетарская наб., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 к. 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12/2

Прядильная ул., 4/10, 5, 5/9, 11/6, 13

Республиканская ул., 7, 9, 11, 13

Софьи Перовской ул., 43

Спортивная ул., 1, 2/9, 3, 5, 10/4

Старицкое шоссе, 5, 5а, 14, 15, 22

Строителей ул., 4, 5/15, 6, 7/16, 8 к. 1, 8 к. 2, 8 к. 4, 9/15, 10, 10/17, 11/16, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 к. 1, 20

Ткача ул., 2, 4, 6, 8, 10, 16, 16 к. 1, 18

Учительская ул., 59

Чайкиной ул., 1, 10