Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 14 июня 2020 года: 81 инфицированный за сутки

В Тверской области число заболевших по данным на утро 14 июня: 2569 человек, это 81 новый случай за сутки.

900 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение (+ 73 за сутки). 1619 (+8) выздоровели.

50 человек с подтвержденным коронавирусом умерли. За сутки эта цифра не изменилась.

Такие данные приводит региональный оперштаб.

С начала эпидемии в регионе проведено 90358 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 675.