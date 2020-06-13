Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 14 июня 2020 года: 81 инфицированный за сутки
В Тверской области число заболевших по данным на утро 14 июня: 2569 человек, это 81 новый случай за сутки.
900 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение (+ 73 за сутки). 1619 (+8) выздоровели.
50 человек с подтвержденным коронавирусом умерли. За сутки эта цифра не изменилась.
Такие данные приводит региональный оперштаб.
С начала эпидемии в регионе проведено 90358 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 675.
ИСТОЧНИК KP.RU
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