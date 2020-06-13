Подарок с неба: В Лихославле Тверской области рыбу ловили на улицах города голыми руками

Каких только чудес не бывает. Что-то похожее произошло 12 июня в городе Лихославле Тверской области.

Проезжающие мимо очевидцы не могли поверить своим глазам – посреди асфальтовой дороги мужики в потоке непонятно откуда взявшейся воды ловили рыбу голыми руками. Точнее, кто-то ловил, а кто-то снимал это на телефон.

Крики, детский смех, крепкие словечки бывалых рыбаков (куда ж без этого).

- Вместе с водой приплыла рыба. Посреди города... У, поперло! Откуда она здесь? Плывет прямо в руки. Лови, лови, лови! – слышно в кадре.

- Щук нет? - спрашивают за кадром?

- Нет. Только караси, - отвечает "рыболов".

Лихославльский улов с городских улиц. Фото: Ольга Громова

Из какого водоема пригнало этот улов, для местных жителей так и осталось загадкой. Рядом вроде бы ничего похожего нет. Только - железнодорожная канава. Сверху тоже не падала, но "подарком с неба" ее вполне можно было назвать. А раз повезло, чего тогда теряться?! Рыбу дружно собрали и разложили по пакетам. Кто-то самый ушлый, даже успел ее продать.Тут же, на дороге.

Надо отметить, что дожди, которые обрушились на тверской регион, не уходят отсюда около недели. По признанию местных жителей, они буквально поплыли. Сильнейший ливень в Лихославле был и 12 июня. Залило огороды, придомовую территорию, даже в подполах стали плавать банки с заготовками. Возможно, причину чудесной рыбалки тоже надо искать здесь.