«Самое приятное - это когда заявка выполнена и человек перезванивает со словами благодарности»: Доброволец-медик о работе во время коронавирусной пандемии

В ситуации с создавшейся эпидемической обстановкой самыми незащищенными остались пожилые и малообеспеченные граждане. И в беде их не бросили.

Кто-то из медиков спасает жизни пациентов в госпиталях. А кто-то помогает медикам тем, что не подвергает риску наиболее не защищенные перед вирусом категории населения.

Марку Ефременко - 22 года. Несмотря на юный возраст, представляется он по-деловому - Марк Дмитриевич. Голос у него серьезный и даже строгий. Оно и понятно: студент 5-го курса педиатрического факультета ТГМУ является региональным координатором Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», важные вопросы приходится решать каждый день.

Марк Ефременко (слева) - региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». Фото: предоставил Марк Ефременко

Само движение появилось несколькими годами ранее, а региональное отделение было открыто в 2016 году на базе Тверского государственного медицинского университета. Если до пандемии среди задач ребят-волонтеров были санитарно-профилактическое просвещение населения, донорские акции, обучение оказанию первой помощи, медицинское сопровождение мероприятий, популяризация здорового образа жизни, то за три последних месяца пришлось перестроиться.

- 20 марта мы, волонтеры-медики, студенты Тверского медуниверситета от 18 до 24 лет, неофициально открыли штаб помощи пожилым и маломобильным людям, а также помощи нашим больницам в переоборудовании их в противоэпидемические госпитали. С 24 марта мы стали работать официально. С тех пор наша деятельность не прекращается, - рассказывает Марк Ефременко.

Кстати, Марку, да и всем участникам движения, больше нравится слово «доброволец», так как оно точнее передает саму суть, ведь ребята работают абсолютно бесплатно и по доброй воле.

На сегодня в списке тех, кому оказывается помощь, значится порядка 20-30 человек. Раньше волонтеры чаще всего привозили продукты, но в последнее время это лекарства, получить которые в поликлиниках и больницах города оказывается не так-то просто. Если в начале пандемии народу в медучреждениях было не так много, то теперь на одну заявку с учетом ожидания в очередях может уходить до трех-четырех часов. И если врачи готовы пропустить, то население, оказывается, нет.

Прием заявки. Фото: предоставил Марк Ефременко

Режим работы волонтеров со временем тоже изменился.

- За всё время нашей деятельности было выполнено чуть больше 1000 заявок командой в 40 человек. Сейчас мы работаем еженедельно по 10 добровольцев, - уточняет Марк. - То есть после семи дней работы две недели волонтер находится на самоизоляции, потому как выезжаем мы по разных адресам, и к ковидным в том числе. Вроде бы приспособились.

- Кто-то из волонтеров заболел?

- Ни одного, слава Богу. Надеюсь, что так и будет до конца нашей работы. Пока ковидные заявки были только бесконтактные, когда мы оставляем сумку под дверью, но мы готовы к любому повороту, благо, что защитные костюмы у нас есть.

Что касается окончания волонтерской работы, то об этом пока говорить сложно.

- Раз мы начали работать, то теперь уже не откажешься. Бросать дело на полпути - как-то не по-нашему. Когда нам скажут, что всё хорошо, всё подходит к финалу, можно будет и закрываться. А пока нами двигает позитив и надежда на лучшее, - резюмирует Марк.

- Понятно, что в вашей работе сложностей много, а что самое приятное?

- Когда заявка выполнена и человек перезванивает довольный и со словами благодарности. Бывает ведь, приходится и возвращать продукты, потому что некоторые от них отказываются. А так как мы покупаем всё на свои собственные деньги (заказ оплачивается после доставки, согласно чеку - Ред.), то, конечно, не всегда это приятно. Но мы уже научились решать и эти вопросы. Так что, когда пандемия закончится, я не представляю, как буду жить без этого.