Многодетная деревня: огромное приемное семейство Тверской области ждёт переезда сына с Урала

Медиапространство и общественность страны все больше будоражит тема голосования по поправкам в Конституции. Одно из нововведений касается института семьи. А если точнее — всесторонней поддержки семейных ценностей в России. В Тверской области встречаются ячейки общества, где вопрос этих ценностей давно качественно и количественно решен. И среди них есть особенные семьи.

За примером далеко ходить не надо, всего лишь в Зубцовский район. Там в деревне Ширкино живет семья, про которую в нашем регионе какие-только СМИ не писали…

Это Эдуард и Галина Косиковские. Они папа и мама для 28 детей - четырех своих кровных и 24 приемных, но тоже навсегда ставших родными.

12 детей, правда, уже давно не дети — выросли. Кто-то стал военным, кто-то автомехаником, воспитательницей, юристом, фермером… Главное, что все получили отличное воспитание, стали хорошими людьми. А ведь могло сложиться и иначе, ведь некоторые дети, которые обрели дом и любовь у Косиковских, до этого росли в отвратительных условиях, испытали на себе равнодушие и злобу взрослых, рисковали сами стать такими же... Эдуард Ричардович, впрочем, не особо жалует слово «воспитали».

– Мы не растим и не воспитываем детей, мы в заботе и любви готовим их к будущей взрослой жизни, стараемся сделать так, чтобы они стали хорошими добрыми людьми, чтоб умели трудиться и не пропали в жизни, мы же не вечные, - пояснил глава огромного семейства в разговоре с корреспондентом «КП»-Тверь», - У нас большое хозяйство, большой огород, птица. Дети умеют ухаживать за хозяйством, а это уже много. Плюс мы, конечно же, даем им волю в творчестве, в воплощении своих талантов. У некоторых открываются весьма неожиданные. К примеру, один из сыновей, который стал военным и служит в десанте, в детстве такие прекрасные торты научился делать, повара-профи позавидуют. А многие наши девочки получше парней на машинах умеют ездить.

Сейчас у Эдуарда и Галины Косяковских в уютном трехэтажном деревенском доме растут 16 приемных ребятишек. Самой маленькой - Иринке - 5 лет. Самому большому - Леониду - уже 17.

– Леонид в свое время стал у нас девятым приемным ребенком, когда можно было принимать в семью только восьмерых, - вспоминает Эдуард Ричардович. - До этого мы уже приняли в нашу семью восемь детей, в том числе двух его старших братьев и сестру, они-то нам и сказали, что у них есть малыш-братик. Но мы не могли его принять. В итоге нам помог тогдашний губернатор Дмитрий Зеленин, и Леонид всё-таки попал к нам и воссоединился со своими братьями и сестрой.

Глава семейства рассказал, что у них с женой не только 28 детей, а уже и 30 внуков. Причем некоторые из тех ребят, кому подарили свою любовь Эдуард и Галина, сами создали не простые, а многодетные семьи. Так сказать, продолжили, хорошую традицию.

- В том числе и мои «самодельные» сыновья пост

арались, – гордо говорит Эдуард Косяковский, - у старшего — Андрея, который живет в Свердловской области, сейчас четверо сыновей и он на этом не собирается останавливаться. У Владимира, который живет рядом с нами в деревне, двое своих и 12 приемных детей. У нас, можно сказать, самая многодетная деревня в Тверской области получается.

Причем вскоре в ней ожидается прибавление. С Урала в деревню к родне собрался переезжать Андрей.

– У него там немалое фермерское хозяйство, поголовье коров, он хочет часть сюда перевезти и здесь уже ферму открыть, - пояснил Эдуард Ричардович. - Мы уже приготовили ему здесь большой дом. Андрей, как переедет, хочет не меньше восьми детей из детдомов в свою семью принять. Специально для этого прошел «Школу приемных родителей».

Тогда в этой многодетной деревне Верхневолжья будет уже больше 40 ребятишек расти.

Эдуард Косяковский известен не только как глава огромного семейства, он еще и уважаемый многими председатель Тверского регионального союза замещающих семей. Он со знанием дела рассказал, что сейчас в Верхневолжье таких семей 517. Из них - 12 многодетных. Правда, Эдуард Ричардович оговорился, что многодетными семьями считает только те, где воспитывается не меньше пяти детей.

Думая о благополучии этих самых детей, Эдуард Косяковский ждет голосования по Конституции. По его твердому убеждению, поправки, которые предложены в части поддержки семей, актуальны и необходимы для страны.

– В первую очередь я одобряю поправки в Конституцию, потому, что там четко пропишут то, в каких случаях органы опеки могут забрать ребенка из приемной семьи. К сожалению, сегодня в этом аспекте у нас возникает много проблем. В этой части законодательство очень расплывчатое, неясное. Чересчур много отдается на откуп чиновникам из органов опеки. Из-за этого, к сожалению, подчас страдают хорошие семьи. Ситуация должна измениться в лучшую сторону.