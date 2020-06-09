Регенерация и обогащение: В Тверской области при ремонте автотрасс используют новые технологии

Как известно, по протяженности дорог наша область занимает первое место в ЦФО. В Тверском регионе - 15,4 тысячи км автотрасс. Для сравнения: в ближайших к нам по этому показателю в Московской области - 14,1 тыс. км, а в Белогородской - 12 тыс. км. А к примеру, в Ивановской и Тамбовской - всего-то 3,4 тыс. и 1,9 тыс. км. При этом наблюдается несоразмерность финансирования. Но это отдельный большой вопрос...

Учитывая огромную протяженность наших тверских дорог, губернатор Игорь Руденя заметил в начале заседания, что работы еще - непочатый край. Но определенный прорыв в этом деле уже есть. Объемы ремонта год от года растут. Глава региона, естественно, сразу акцентировал на этом внимание.

Губернатор отметил, что в регионе растут объемы дорожного ремонта. Фото: ПТО

- Нам удалось за несколько лет значительно увеличить объемы и качество дорожного строительства. По сравнению с 2016 годом протяженность построенных и отремонтированных дорог в 2019-м выросла в три раза и составила 467 километров. 30% работ в прошедшем году выполнены в рамках национального проекта. В 2020-м по нацпроекту запланировано привести в нормативное состояние 215 километров дорог, - сказал Игорь Руденя.

Всего же в этом году вместе с дорогами, где кипит работа по нацпроекту, должны отремонтировать 536 км автотрасс регионального и местного значения. На это направляется более 3 млрд 800 млн рублей.

Идет работа. Фото: ПТО

Как отметил министр транспорта Тверской области Дмитрий Насибулин, ремонт 154 км на семи региональных дорогах по нацпроекту - это продолжение начатого в прошлом году.

Так, к примеру, продолжается ремонт автотрассы «Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна». В этом году запланировано привести в порядок более 24 км в Рамешковском и Бежецком районах. Сейчас ведутся работы по укладке асфальта и укреплению обочин.

Также ремонтируется 5-километровый участок трассы «Торжок - Осташков» в Кувшиновском районе. На дороге «Осташков - Селижарово - Ржев» приводится в порядок свыше 28 км. В Фировском районе ремонтируют 22 км дороги «Красномайский - Фирово».

На трассе «Москва-Рига» – Андреаполь-Пено-Хитино в Осташковском городском округе, Пеновском и Андреапольском муниципальных округах идет работа по ремонту участка в 33 км. Там специалисты подрядчика приступили к фрезерованию и обустройству выравнивающего слоя.

В этом году должны также отремонтировать еще 20 км самого короткого пути из областной столицы до Кимр. Это дорога «Тверь - Рождествено - 1 Мая - Ильинское». Работа уже идет.

При ремонте на некоторых трассах применяются новые технологии. Как сказал министр транспорта, это, например, регенерация асфальтобетонного покрытия, а также обогащение асфальтобетонной смеси некими гранулированными заполнителями и использование щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Он не объяснил, как это работает, но отметил, что такие технологии в принципе должны увеличить прочность и долголетие дорожного покрытия. Да так, что о ремонте тех участков, где они применяются, можно будет не беспокоиться лет 10. Что же, посмотрим. Один из таких участков - это «Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна».

Информация по выполнению плана. Фото: график ПТО

В областной столице запланировано провести ремонт около 60 км дорог - в 1,7 раза больше, чем в 2019-м (35 км). Это 46 объектов в Центральном, Московском, Пролетарском и Заволжском районах. Причем девять уличных автодорог приведут в порядок в рамках федерального проекта «Улицы Победы».

Губернатор отметил важную деталь этого года: все дорожные работы были начаты своевременно, в апреле. При этом Игорь Руденя указал на главные задачи - соблюдение графика работ, обеспечение строжайшего контроля качества.

- До октября все ремонты должны быть проведены, - резюмировал глава региона.

ВАЖНО!

Отдельное направление - повышение безопасности на дорогах. В муниципальных образованиях будет сделано почти 50 тыс. погонных метров элементов освещения, более 9,1 тыс. погонных метров пешеходных и барьерных ограждений, установлено 177 искусственных неровностей, свыше 1660 дорожных знаков, 176 новых светофоров, 21 камера фотовидеофиксации нарушений.