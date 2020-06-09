«Для меня это бесценный жизненный и профессиональный опыт»: студент-медик о работе в ковидном отделении Тверской областной клинической больницы

Несмотря на снятие режима самоизоляции даже в столице, цифры в Твери не говорят пока о снижении количества заболевших. Скорее напротив. Впрочем, даже месяц назад одной только врачебной помощи поступившим в госпитали было недостаточно. И тогда самые смелые ребята, или, как они сами говорят о себе, желающие помочь людям, пришли на поддержку.

Сегодня их называют по-разному, но чаще волонтеры-медики. И на их плечи выпали абсолютно разные обязанности: кто-то развозит продукты по больницам, кто-то помогает с доставкой необходимых препаратов, кто-то работает с больными и помогает врачам.

Захар Янков - один из них. 21-летний парень, студент Тверского медуниверситета, с 23 апреля работает в ковидном отделении, а точнее в реанимации областной клинической больницы.

В его обязанности входит: ставить капельницы, раздавать таблетки, перестилать тяжелых больных, ухаживать за ними и выполнять все остальные назначения врача. Понятно, что в реанимации все пациенты разные, порой кто-то уходит из жизни. Но на этом Захар останавливаться не хочет, просто на секунду замолкает и потом признается: «Это всегда потрясение».

Разговорить человека после суток дежурства сложно, впрочем, я и не пытаюсь. Просто слушаю его. По голосу заметно, что он очень устал: медленная речь, местами слишком тихая, что приходится переспрашивать, паузы, даже на мои порой шутливые вопросы, чтобы хоть как-то взбодрить, улыбается не сразу…

- Почему пошел работать? Даже как-то не анализировал, для меня это сразу понятно было. И на врача стал учиться только из-за одной цели, альтруистической - помогать людям. Так и здесь. Тем более что в какой-то момент медиков стало остро не хватать.

Захар (справа) признается, что получает сегодня бесценный жизненный и профессиональный опыт. Фото: из личного архива Захара Янкова

Захар (справа) признается, что получает сегодня бесценный жизненный и профессиональный опыт. Фото: из личного архива Захара Янкова

Сегодня вместе с Захаром в реанимации работают еще несколько таких же студентов-однокурсников из вуза. Большинство девушек. И их никто не заставлял. Все принимали решение самостоятельно.

- А как же мнение родителей? Ведь все мамы и папы беспокоятся за своих детей. Не отговаривали?

- Они меня поняли и поддержали выбор. Сказали: «Ты уже взрослый, поступай как знаешь». Но сейчас и родители, и младшая сестра гордятся и говорят, что я молодец (улыбается). Да я и сам рад, что оказался крепок духом. Тут и воспитание сказалось, и закалка хоккеем, которым я занимаюсь с трех лет.

Не могу не спросить и о трудностях, ведь их, конечно, много. Захар признается:

- Самое сложное - устоять морально. Плюс наступила жара, в костюмах, которые приходится носить от 12 до 16 часов в сутки, с одним перерывом на обед и отдых, очень непросто. Но выбора пока нет.

- Как долго думаешь работать на передовой? Впереди же лето, а за ним учеба в вузе.

- Планирую до последнего пациента, когда победим болезнь и можно будет со спокойной душой вздохнуть: «Мы смогли», но как пойдет… Пока всё слишком неоднозначно и сложно что-то прогнозировать. Поэтому живу сегодняшним днем и понимаю, что получаю бесценный жизненный и профессиональный опыт.

- А в будущем ты кем хочешь стать?

- Акушером-гинекологом. Почему? Давно так решил. Наверное, чтобы встречать жизнь в этом мире.