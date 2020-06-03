АтомЭнергоСбыт подвёл итоги конкурса рисунков тверских ребят к 75-летию атомной отрасли
Учащимся общеобразовательного лицея Тверского государственного университета и ребятам из детского технопарка «Кванториум» было предложено представить свои работы, посвящённые 75-летию атомной отрасли, который отмечается 20 августа 2020 года.
В этих рисунках дети выразили свое отношение к такой сложной отрасли, как атомная, и проявили свое творчество. И постарались на славу, столько усердия и таланта было вложено в эти работы, выполненные карандашами, фломастерами и красками, пастелью!
Мы благодарим всех тверских ребят за участие в конкурсе и хотим особенно отметить работы: Демидовой Анастасии «Опережая время»; Беляковой Юлианы «Калининская АЭС гордость и опора моей малой Родины»; Невинского Владимира «Уважая прошлое-гордимся настоящим»; Бабаниной Дарьи и Бабаниной Елизаветы «Мирный атом», «Свет-это жизнь»; Лозгачёва Ильи «Мирный атом-свет в каждый дом».
Все работы заслуживают внимания и поощрения, поэтому каждый участник будет отмечен памятным подарком с символикой компании, которые в самое ближайшее время поедут к ребятам.
«АтомЭнергоСбыт» благодарит всех, кто порадовал нас такими замечательными рисунками и помог в проведении конкурса!
Конкурсный рисунок Бабаниной Дарьи и Бабаниной Елизаветы
Конкурсный рисунок. Акварель.
Конкурсный рисунок Бабаниной Дарьи и Бабаниной Елизаветы
Конкурсный рисунок
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