Налогов в Тверской области стали собирать больше: в правительстве региона «подбили цифры»

Первое летнее заседание областного правительства в нынешнем году выпало на 2 июня. В этот день губернатор Игорь Руденя, его заместители и министры, образно говоря, оглянулись назад, чтоб яснее определить, что впереди.

Приступив к обсуждению главного вопроса в повестке, губернатор подчеркнул, что бюджет первого квартала – это показатель того, как мы входим в годовой процесс.

– В текущей ситуации очень важно сохранить стабильность финансово-бюджетной системы, обеспечить реализацию всех поставленных задач, особенно – исполнение социальных обязательств, национальных проектов, программ по инфраструктурным объектам, – уточнил Игорь Руденя и веско добавил. – И, конечно, обеспечить доходную часть нашего бюджета.

Можно констатировать, что с последним пунктом в регионе в первом квартале все точно было хорошо. И в этом — продолжение тенденций прошлого года.

Как и тогда, так и в 2020-м наблюдается устойчивый рост доходов практически про всем налоговым сборам, кроме… (вот уж неожиданно) алкоголя.

К примеру, доход от налогов на прибыль организаций за первые три месяца этого года (по сравнению с предыдущим) вырос на 228 млн. рублей и составил свыше 4 млрд рублей, а на физлиц — на 160 млн. и составил 3,2 млрд. Правда, в апреле-мае тенденция вряд ли будет продолжена. Пандемия внесла коррективы.

Доходы и расходы. Фото: графика ПТО

В целом, доходы за первый квартал 2020-го составили 15,6 млрд рублей ( на 1,5 млрд больше, чем в прошлом году). Это 21% от годового плана. Расходы обеспечены в объеме 12,1 млрд рублей – 16% от предусмотренных общих расходов в 2020-м.

При этом в первом квартале реализовано 2,2 млн. рублей федеральных дотаций и безвозмездных поступлений на соцсферу. В том числе, 479 млн рублей направлены на соцвыплаты в демографии, 415 млн рублей – в здравоохранении, 550 млн рублей выделено на поддержку безработных граждан, социальные выплаты, господдержку предпринимателей и по другим позициям.

В части расходов в первые три месяца 2020 года больше всего средств пошло на обеспечение деятельности госучреждений, межбюджетные трансферты на развитие муниципалитетов и «социалку».

По итогам первых трех месяцев 2020 года на 4,3 млрд рублей заключены контракты по строительству, реконструкции и ремонту ключевых областных объектов, в том числе в образовании, спорте, ЖКХ, дорожной сфере.

При этом выполнение запланированных расходов на строительство и реставрацию капитальных объектов на сто процентов не исполнено.

Есть вопросы и к неполному исполнению планов первого квартала по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Все это вызвало крайнее недовольство у губернатора. Игорь Руденя был суров в высказываниях. Для некоторых из высоких чиновников дело запахло увольнением.

«Кто не может работать, жмем руку, даём грамоту и прощаемся», – заявил Игорь Руденя.

Кадровые решения могут быть приняты уже в ближайшее время.

Справка «КП»

В 2019 году доходы областного бюджета составили более 66,3 млрд рублей, что на 11% выше показателей 2018-го. Расходы – 62,2 млрд рублей.

Госдолг региона в 2019 году снизился на 1,4 млрд рублей и на 1 января 2020 года составил 23,2 млрд рублей.