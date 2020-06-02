2020-06-02T16:58:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Кофе на набережной и закат на Старом мосту: Список желаний показал, чего хотят жители Твери на самоизоляции

Оказалось, больше всего мы скучаем по простым ежедневным удовольствиям
Виктория ТУШКОВА
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Чего больше всего не хватает жителям Твери на самоизоляции, рассказал забавный фото-челлендж. Фото: соцсети (vk.com/tversey, vk.com/tverlive)Чего больше всего не хватает жителям Твери на самоизоляции, рассказал забавный фото-челлендж. Фото: соцсети (vk.com/tversey, vk.com/tverlive)
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«Хочешь солнце вместо лампы, хочешь за окошком Альпы?» Такими вопросами нас сегодня лучше не злить. Одичали мы в самоизоляции, истосковались и по солнцу, и по путешествиям, и по самым приземлённым мирским радостям, например возможности выпить ароматного кофе в любимой кафешке.

И тут, что называется, не надо держать в себе. Это и психологи рекомендуют: проблемы свои нужно проговаривать. Чем и занялись жители Твери. Да не только проговорили, но и проиллюстрировали.

Челлендж #СПИСОКЖЕЛАНИЙТВЕРЬ набирает обороты в соцсетях. На листочках бумаги тверичане пишут о том, чем они больше всего хотят заняться сразу, как только отменят режим самоизоляции.

Записки эти фотографируют. Причём обязательно с какой-то цифрой. Что она обозначает? Может быть, порядковый номер желания, а может, несёт и дополнительный смысл. Например, цифра, которую показывает дисплей электронных весов на одной фотографии, кажется весьма красноречивой вкупе с обозначенным желанием наесться мороженого.

Так чего же больше всего хотят жители Твери? Встретить закат на Старом мосту, выпить чашечку кофе на набережной, танцевать до упаду в любимом ночном клубе, заняться медитацией у моря или просто позагорать на городском пляже. А ещё: сходить в ресторан, пожарить шашлыков на реке, открыть купальный сезон, съесть того самого мороженого в жару и даже - выйти наконец на работу. Конечно, после поездки в пустом купе поезда куда-нибудь на Крымское побережье.

Мы же желаем, чтобы всё поскорее исполнилось. А для этого пока лучше оставаться дома. И составлять списки дальше, чтобы обязательно исполнить всё, когда ограничения снимут. Будьте здоровы!

Челлендж #СПИСОКЖЕЛАНИЙТВЕРЬ. Фото: vk.com/tverlive

Челлендж #СПИСОКЖЕЛАНИЙТВЕРЬ. Фото: vk.com/tverlive

Челлендж #СПИСОКЖЕЛАНИЙТВЕРЬ. Фото: vk.com/Дмитрий Бегляков

Челлендж #СПИСОКЖЕЛАНИЙТВЕРЬ. Фото: vk.com/Дмитрий Бегляков

Челлендж #СПИСОКЖЕЛАНИЙТВЕРЬ. Фото: vk.com/tversey

Челлендж #СПИСОКЖЕЛАНИЙТВЕРЬ. Фото: vk.com/tversey

Челлендж #СПИСОКЖЕЛАНИЙТВЕРЬ. Фото: vk.com/tversey

Челлендж #СПИСОКЖЕЛАНИЙТВЕРЬ. Фото: vk.com/tversey

Челлендж #СПИСОКЖЕЛАНИЙТВЕРЬ. Фото: vk.com/tverlive

Челлендж #СПИСОКЖЕЛАНИЙТВЕРЬ. Фото: vk.com/tverlive

Челлендж #СПИСОКЖЕЛАНИЙТВЕРЬ. Фото: vk.com/tverlive

Челлендж #СПИСОКЖЕЛАНИЙТВЕРЬ. Фото: vk.com/tverlive

Челлендж #СПИСОКЖЕЛАНИЙТВЕРЬ. Фото: vk.com/tversey

Челлендж #СПИСОКЖЕЛАНИЙТВЕРЬ. Фото: vk.com/tversey

ИСТОЧНИК KP.RU

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