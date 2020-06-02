2020-06-02T13:06:43+03:00
Коронавирус Covid-19

«Нашествие» 2020 в Тверской области не отменят из-за коронавируса: комментируют организаторы

Организаторы рок-фестиваля уверены, что смогут соблюсти все требования Роспотребнадзора
Алина ПЕТРОВА
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«Нашествие»2020 в Тверской области организаторы не хотят отменять из-за коронавируса.«Нашествие»2020 в Тверской области организаторы не хотят отменять из-за коронавируса.Фото: Альберт БОЙКОВ
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Фестиваль «Нашествие», который традиционно проходит в Большое Завидово Тверской области, организаторы не собираются отменять даже из-за пандемии коронавируса. Рок-фест намерены провести с 24 по 26 июля.

- Подготовка к проведению фестиваля «Нашествие» продолжается! Безопасность и здоровье зрителей являются абсолютным приоритетом при подготовке к проведению фестиваля. Мы не рассматриваем возможность отмены фестиваля и внимательно следим за развитием ситуации, чтобы предпринять необходимые действия в нужное время, - гласит сообщение организаторов на официальном сайте рок-феста.

К выступлениям на фестивальных площадках заявлены: Алиса, Сплин, Машина времени, Мураками и другие исполнители.

Организаторы готовы обеспечить все необходимые меры санитарной безопасности. Об этом 29 мая заявил, выступая на одном из международных онлайн музыкальных форумов, продюсер «Нашествия» Алан Маршалл. Он отметил, что сейчас ведутся консультации с Роспотребнадзором и Министерством культуры Тверской области.

Организаторы готовы обеспечить зрителей медицинскими масками и санитайзерами, обеспечить соблюдение социальной дистанции. Правда, как это удасться сделать, пока неясно.

Напомним, в прошлом году фестиваль «Нашествие» отметил 20-летие. Послушать рок-музыку сюда приезжает многотысячная толпа фанатов со всей страны. Рок-музыка на поляне традиционно звучит с нескольких сцен. Правда, в этом году, из-за эпидобстановки рассматривается работа лишь двух сцен.

Реакции официальных властей Тверской области на возможность проведения рок-фестиваля под Конаково пока нет. Число заболевших коронавирусом в регионе растет: по данным на 2 июня ковид подтверждён у 1695 человек, 28 человек умерли - 6 смертей за минувшие сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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