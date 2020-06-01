В Твери будут судить охранника электрички, избившего пассажира

В Твери за избиение пассажира будут судить охранника электрички. Сотрудник частного охранного предприятия избил 36-летнего жителя Лихославльского района в феврале 2020 года.

Конфликт произошёл в электропоезде Тверь-Бологое при подъезде к станции "Калашниково".

- У злоумышленника, со слов очевидцев, мгновенно и без явной причины возникла неприязнь к одному из попутчиков, направившегося к выходу, - сообщили в пресс-службе Линейного отдела МВД на станции Тверь. - Когда поезд остановился и открылись двери, злоумышленник нанёс удар ногой в спину пассажира, от которого тот выпал из вагона, а затем продолжил избивать пострадавшего на платформе.

Происходящее сняли на видео очевидцы, они же и разняли драку. Избитого мужчину с многочисленными травмами лица госпитализировали в Лихославльскую районную больницу.

Транспортные полицейские установили и задержали подозреваемого в нападении на пассажира электрички. Любителем распустить руки оказался 23-летний житель Твери, сотрудник частного охранного предприятия, работающий охранником. По иронии "чоповец" охранял именно этот поезд, правда в день избиения пассажира у него был выходной.

Расследование дела об избиении пассажира завершено отделением дознания ЛО МВД России на станции Тверь. В ближайшее время охранник электропоезда предстанет перед судом по статье "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью" (ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Российской Федерации). Максимальная санкция данной статьи предполагает лишение свободы на срок до двух лет.