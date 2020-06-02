Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 2 июня 2020 года: 46 подтверждённых случаев инфицирования COVID-19 за сутки
Количество зараженных в Тверской области увеличилось до 1650 человек
Количество больных коронавирусом в Тверской области на 2 июня - подробности в нашем материале.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Тверской области число заболевших по данным на утро 2 июня: 1650 человек (+ 46 за минувшие сутки).
На карантине - 541 (+42 за минувшие сутки). Выздоровели - 1087 (+ 4 за минувшие сутки). Умерли - 22 человека (0 за минувшие сутки).
Такие данные приводит региональный оперштаб. В регионе продолжается тестирование населения на коронавирус, взято более 64 тысяч проб на ковид.
ИСТОЧНИК KP.RU
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