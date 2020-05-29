За фильм памяти фронтовых кинооператоров юные кинолюбители из Тверской области получили Гран-при престижного конкурса

Недавно в Твери в заочном формате провели XI Всероссийский детско-юношеский кинофестиваль «Детское кино - детям!» Жюри конкурса среди многих десятков работ из разных регионов России отметило и творения сразу нескольких телестудий Верхневолжья. А лучшим на фестивале был признан короткометражный фильм «История одного кино» детской телестудии «Метроном» из Вышнего Волочка.

Надо сказать, это не единственная награда фильма. Метрономовцам за него также отдали первое место в номинации «Видеофильмы о военных событиях первой и второй мировых войн» на ХIII Всероссийском медиафестивале «Моряна-2020».

Это неудивительно. Как рассказал «КП»-Тверь» по телефону руководитель телестудии «Метроном» Юрий Кокорин, в одной только съемочной группе фильма было больше 20 человек, а в самих съемках участвовало около 100 детей и взрослых. Работали целых четыре оператора.

- Мне даже знакомый с одного детского кинофестиваля звонил, полушутя спрашивал: «У вас что там, детский Мосфильм?» - бросил ремарку Юрий Васильевич.

Тема фильма - серьезная. Он посвящен советским операторам-кинохроникерам на фронтах Великой Отечественной войны. Их было не много. Вот что пишет Википедия: «Долгое время считалось, что всего было 258 фронтовых операторов. Однако из сохранившихся у киноведа-архивиста Владимира Михайлова монтажных листов стало известно о 308 операторах и ассистентах, а также о 107 административных киноработниках, режиссерах, звукооператорах, также работавших в составе фронтовых групп. Многие погибли: почти каждый был ранен, каждый второй тяжело ранен, каждый четвертый убит».

- Идею снять детский фильм памяти фронтовых кинооператоров подал преподаватель кафедры кинооператорского мастерства ВГИКа Евгений Корженков. Это произошло в прошлом году на Всероссийском открытом форуме детского и юношеского творчества «Бумеранг» в знаменитом центре «Орленок», куда нашу телестудию приглашают уже много лет, - рассказал Юрий Кокорин. - Идея нам понравилась, и тут, как нарочно, в Вышневолоцком музее в старом сундучке обнаружили настоящую военную кинокамеру - легендарную КС-ку. Потрясающе! Таких в России сохранилось очень немного. Вокруг этой фронтовой кинокамеры мы и построили нашу историю.

Та самая кинокамера КС. Фото: скриншот кадра из фильма телестудии "Метроном"

Причем снимали ребята всё-таки на современные камеры, но ретроспективные моменты фильма, где время переносится в период войны, сделаны так, словно снимались на КС.

Съемки шли в декабре в лесу, в музее, в местном театре драмы, где создали партизанский блиндаж. Использовались дымовые шашки, костюмы из театра, каски из музея. На роли привлекались даже родители детей.

- Основным оператором был Герман Сысоев, ему помогали еще пара ребят, а Дмитрий Томилин снял фильм о фильме, его мы еще обнародуем, - добавил руководитель телестудии.

Сейчас юные участники телестудии - на удаленке. Ребята смотрят фильмы, обсуждают их через Зум (специальная площадка для проведения видеоконференций - Ред.) и творить не перестают.

- Мы даже сразу в нескольких фестивалях заочно участвуем, - также сообщил Юрий Кокорин. - Для одного из них дети снимают дома фильмы-минутки на свои телефоны. Вот пример: в кадре фотокарточка фронтовых друзей, горит настольная лампа, чай в подстаканнике, рассыпаны сердечные таблетки, камера отъезжает, зритель видит упавший стул и китель с орденами, а на заднем плане - звук «скорой»… Лаконично, но в этом всё есть, смысл ясен...