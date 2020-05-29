В тверском ландшафтном парке «Тьмака» обнаружено более пятидесяти рек

О, сколько нам открытий чудных готовит простая наблюдательность! Знаете, что такое «пасхалка» или пасхальное яйцо? Нет, это вовсе не то, что приходит в голову. Это секретное послание, приятный сюрприз, который внутри своего творения прячут создатели фильмов, компьютерных программ или игр.

Из компьютерной и киношной среды понятие «пасхалка» постепенно перетекло и в реальную жизнь. Сюрпризы могут быть везде - лишь бы творцы подходили к делу с любовью. Жаль, но матушка Тверь «пасхалками» не богата. А потому ослабевшие в самоизоляции ноги сами понесли меня в парк «Тьмака», когда выяснилось, что там припрятано кое-что интересное.

По территории Тверской области течёт больше шестисот рек. И названия более чем полусотни из них можно найти в ландшафтном парке. Оказалось, они выбиты на подножье лавочек, установленных вдоль извилистых парковых дорожек. Вы знали? Я вот нет.

Если смотреть на лавочку, надпись будет внизу справа. Если сесть - ищите её на подножной плите по левую руку.Фото: Виктория ТУШКОВА

Названия высечены крупно и располагаются справа от каждой лавочки на подножной плите. Вот - Кава, а вот - Молога, Орша, Тьма, Медведица, Березайка, Большая и Малая Коши, Яхрома, Вязьма…

Чудные имена всё-таки бывают у рек: Сарагожа, Жабня, Сишка. Или, например, Серёжа. Речушка не маленькая - 104 километра длиной, течёт в Торопецком районе. Жаль вот только, про букву «ё» мастера позабыли, выбивая название, и превратили милейшую Серёжу в строгую Сережу.

Кстати, в Серёже водится форель. Звучит смешно, но это правда.

Богатая форелью речка Серёжа превратилась в Сережу.Фото: Виктория ТУШКОВА

Идём дальше. Остречина, Тудовка, Кашинка, Корожечна, Городня, Ибица… Стоп. Это не про реки и уж точно не про Тверскую область. Дую на песочек, засыпавший название. Ивица! Течёт эта речка в Рамешковском районе.

- Что, девушка, инвентаризация? - интересуется молодой отец, гуляющий с ребёнком в парке.

- Да вот - реки считаю.

Мужчина удивлён: как и я, он о названиях рек не знал. Зато молодёжь проявляет осведомлённость. «Это реки!» - авторитетно заявляет небольшая компания парней, заметив мой интерес к подножью лавочки, на которой они шумно и весело нарушают самоизоляцию.

А вы знаете, где текут эти реки?Фото: Виктория ТУШКОВА

Народа, кстати, в разгар эпидемии в парке много. Пытаясь урвать дефицитного солнечного тепла, вышли на прогулку мамы с колясками, компании, влюблённые парочки всех возрастов.

Люди занимаются спортом, выгуливают собак, слушают кваканье лягушек. Хорошо, хоть верёвочный городок закрыт. Мусора оставляют нарушители самоизоляции много: повсюду валяются на свежей, одурманивающей запахом траве пластиковые бутылки и упаковки от еды.

Что до рек и речушек, то за прогулку по парку получилось насчитать пятьдесят одно название!

Названия выбиты у основания каждой такой лавочки.Фото: Виктория ТУШКОВА

Прошагать все дорожки в ландшафтном парке «Тьмака» - задача не для слабаков, до пары самых укромных уголков просто не донесли уставшие ноги. Там притаилось ещё пять–десять рек.

Возможно, где-то в этих потаённых местах спрятались и Волга с Тверцой, их найти в этот раз не удалось. Может, вам повезёт?

И ещё речки.Фото: Виктория ТУШКОВА

КСТАТИ

Пасхальных яиц, или «пасхалок» в городской архитектуре разных стран мира не так и мало. Просто нужно знать, где искать.

Так, один из самых известных символов Санкт-Петербурга, Медный всадник, обозревает окрестности с любовью. Причём, буквально: его зрачки выполнены в форме сердечек! Дело в том, что голова скульптуры выполнена вовсе не её автором, Этьеном Фальконе, а его ученицей - Мари Анной Колло. Возможно, так она призналась в любви своему гениальному учителю.

А северо-западную башню Вашингтонского кафедрального собора (собор Святого Петра и Святого Павла) украшает голова... Дарта Вейдера. Да да, в том самом знаменитом шлеме. Эта декорация появилась по итогу детского конкурса на лучший эскиз горгульи или химеры для собора, коих там, кстати, более четырёхсот.

Ещё одна интересная «пасхалка» - фигурка странного двуглавого голого человечка над одним из окон Костёла Святого Якуба в чешском Брно. Зачем он там, точно никто не знает. Но есть легенда: когда-то рядом с костёлом был ещё один храм. Два здания соревновались - чей шпиль выше. Победил Костёл Святого Якуба. В качестве насмешки над конкурентом там и появился этот голозадый человечек.

Ну и, возвращаясь в Питер, как не вспомнить коней на Аничковом мосту. У коня с одной стороны моста копыта подкованы, а у лошади на противоположном берегу - нет. Объясняется это тем, что раньше на Литейном проспекте располагались литейные мастерские и кузницы. А потому кони, скачущие от Литейного проспекта, уже подкованы, те же, что туда только направляются - ещё нет.