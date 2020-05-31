Коронавирус в Твери, последние новости на 31 мая 2020 года: предприримателей во время эпидемии COVID-19 поддержат субсидиями

На утро 31 мая в Тверской области число заболевших составило 1560 человек (+ 43 за минувшие сутки). На карантине - 459 (-12 за минувшие сутки). Выздоровели - 1079 (+ 55 за минувшие сутки). Умерли - 22 человека (0 за минувшие сутки).

Такие данные приводит региональный оперштаб.

В регионе продолжается тестирование населения на коронавирус, взято более 63 тысяч проб на ковид.

В регионе приняли дополнительные меры поддержки предпринимателей в непростую кронавирусную пору.

Это субсидирование части затрат по налогу на имущество для организаций гостиничного бизнеса, которое планируется предоставить с 1 июля 2020 года.

А также субсидии в размере 25% от суммы налога на имущество для торговых центров, которые предоставили скидки своим арендаторам. Мера заработает с 15 июня. Всего на эти цели в областном бюджете предусмотрено более 40 млн рублей.