2020-05-30T11:38:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения COVID-19 в Тверской области 30 мая: рост числа заболевших по районам

Обновлена интернет-карта распространения коронавируса в Тверской области
Алина ПЕТРОВА
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Карта распространения коронавируса в Тверской области на 30 мая обновлена региональный оперштабом.Карта распространения коронавируса в Тверской области на 30 мая обновлена региональный оперштабом.
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Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

30 мая в регионе подтверждено 1560 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровел 55 человек. Всего 1079 заболевших выздоровели и выписаны из больниц. 459 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. 22 человека умерли.

Такие данные публикует региональный оперштаб.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в районах Тверской области ( в скобках показан рост числа заболевших за минувшие сутки):

Тверь 561 (+15)

Кимры 371

Конаковский район 156 (+1)

Лихославльский район 131 (+2)

Калининский район 42

Рамешковский район 36

Кимрский район 35 (+1)

Ржев 32 (+2)

Вышневолоцкий городской округ 21 (+2)

Максатихинский район 19

Торжок 19 (+2)

Андреапольский муниципальный округ 18 (+9)

Зубцовский район 16 (+4)

Бежецкий район 15 (+1)

Старицкий район 13

Лесной муниципальный округ 11

Удомельский городской округ 7

Весьегонский муниципальный округ 7

Кашинский городской округ 6

Нелидовский городской округ 6

Бологовский район 5

Спировский район 4

Селижаровский район 4

Калязинский район 4

Кувшиновский район 4

Торжокский район 3

Торопецкий район 2

Жарковский район 2

Осташковский городской округ 2

Западнодвинский район 2

Сандовский район 1

Сонковский район 1

Фировский район 1

Краснохолмский район 1

Молоковский район 1

Оленинский район 1.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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