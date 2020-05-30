Карта распространения COVID-19 в Тверской области 30 мая: рост числа заболевших по районам
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
30 мая в регионе подтверждено 1560 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровел 55 человек. Всего 1079 заболевших выздоровели и выписаны из больниц. 459 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. 22 человека умерли.
Такие данные публикует региональный оперштаб.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в районах Тверской области ( в скобках показан рост числа заболевших за минувшие сутки):
Тверь 561 (+15)
Кимры 371
Конаковский район 156 (+1)
Лихославльский район 131 (+2)
Калининский район 42
Рамешковский район 36
Кимрский район 35 (+1)
Ржев 32 (+2)
Вышневолоцкий городской округ 21 (+2)
Максатихинский район 19
Торжок 19 (+2)
Андреапольский муниципальный округ 18 (+9)
Зубцовский район 16 (+4)
Бежецкий район 15 (+1)
Старицкий район 13
Лесной муниципальный округ 11
Удомельский городской округ 7
Весьегонский муниципальный округ 7
Кашинский городской округ 6
Нелидовский городской округ 6
Бологовский район 5
Спировский район 4
Селижаровский район 4
Калязинский район 4
Кувшиновский район 4
Торжокский район 3
Торопецкий район 2
Жарковский район 2
Осташковский городской округ 2
Западнодвинский район 2
Сандовский район 1
Сонковский район 1
Фировский район 1
Краснохолмский район 1
Молоковский район 1
Оленинский район 1.
Графика: ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU
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