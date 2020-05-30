2020-05-30T00:50:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 30 мая 2020 года: какими новыми приборами будут диагностировать и лечить COVID-19 в госпиталях региона

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 30 мая - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале
Алина ПЕТРОВА
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Актуальная информация о распространении коронавирусе в Тверской области на 30 мая 2020.Актуальная информация о распространении коронавирусе в Тверской области на 30 мая 2020.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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На утро 30 мая в Тверской области в Тверской области число заболевших составило 1517 человек (+ 41 за минувшие сутки). На карантине - 471 (0 за минувшие сутки). Выздоровели - 1024 (+ 41 за минувшие сутки). Умерли - 22 человека (0 за минувшие сутки).

Такие данные приводит региональный оперштаб.

В регион поставлено более 1200 единиц оборудования для лечения COVID-19.

Областное правительство распространило информацию в которой говорится, что в инфекционные госпитали закуплено 1000 пульсоксиметров (950 для взрослых и 50 для детей), 182 шприцевых насоса, 3 анализатора газов крови. До середины июня ожидается поставка ещё порядка 590 единиц.

Также в медучреждения поступили 61 аппарат ИВЛ, в ближайшее время планируется закупка ещё 120. В общей сложности предусмотрена поставка более 220 аппаратов ИВЛ.

Тем временем, постановлением губернатора от 29 мая в регионе продлён ряд ограничений в сфере образования и туризма.

Не снять номер в гостинице и пансионате, если вы не командировочный. Не работают детсады и лагеря. Есть лишь дежурные группы.

Школы могут вести образовательную деятельность лишь дистанционно.

Срок окончания ограничений не прописан в документе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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