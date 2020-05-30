Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 30 мая 2020 года: 41 подтверждённый случай инфицирования COVID-19 за сутки
Количество зараженных в Тверской области увеличилось до 1517 человек
Число больных с коронавирусом в Тверской области растёт.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Тверской области число заболевших по данным на утро 30 мая: 1517 человек (+ 41 за минувшие сутки). На карантине - 471 (0 за минувшие сутки). Выздоровели - 1024 (+ 41 за минувшие сутки). Умерли - 22 человека (0 за минувшие сутки).
Такие данные приводит региональный оперштаб.
В регионе продолжается тестирование населения на коронавирус, взято более 62 тысяч подобных проб.
ИСТОЧНИК KP.RU
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