Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 30 мая 2020 года: 41 подтверждённый случай инфицирования COVID-19 за сутки

В Тверской области число заболевших по данным на утро 30 мая: 1517 человек (+ 41 за минувшие сутки). На карантине - 471 (0 за минувшие сутки). Выздоровели - 1024 (+ 41 за минувшие сутки). Умерли - 22 человека (0 за минувшие сутки).

Такие данные приводит региональный оперштаб.

В регионе продолжается тестирование населения на коронавирус, взято более 62 тысяч подобных проб.