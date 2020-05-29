Дети в Тверской области покидают дома: только за четыре месяца 84 подростка сбежали от родителей

За четыре месяца этого года было сообщено о 113 случаях самовольных уходов несовершеннолетних. Чаще всего подростки сбегают из собственного дома - 84 случая. Из учреждений образования - 19, из учреждений соцзащиты - 7, из учреждений здравоохранения - три случая.

Радует то, что в настоящее время в розыске нет ни одного самовольно ушедшего в этом году ребенка. Все найдены.

Об этом в преддверии Дня защиты детей и наступления летних месяцев рассказала начальник отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Тверской области подполковник полиции Анна Рындина.

Кто уходит? В основном это мальчишки 15-17 лет. Бывает, что и девочки, но это гораздо реже. В ведомстве отмечают, что чем раньше поступит информация, тем быстрее ребенок будет найден. Основной процент бегунов можно вычислить в первые сутки, потом будет сложнее.

- Поиск ребенка - это комплекс мер. Чтобы установить местонахождение ребенка, подключаются несколько служб полиции. В случае необходимости к ним присоединяются силы МЧС, волонтеры и сами родители, - уточняет Анна Рындина.

ЖЕЛАНИЕ САМОУТВЕРДИТЬСЯ

Почему подростки уходят из дома? Самые частые причины: самоутверждение во взрослой жизни, жизнь без контроля, конфликты с родителями из-за плохой успеваемости, и небольшой процент - отклонения в психическом развитии.

Есть, конечно, и те, у кого сильная тяга к бродяжничеству.

- Так, в феврале этого года один подросток ушел из социального центра. Найден он был недавно в Челябинске, - рассказывает Анна Рындина. - По его словам, уезжает далеко, чтобы посмотреть новые места. И каждый раз надеется, что чем дальше уедет, тем больше вероятность, что его не найдут. Но это, конечно, не так. Мальчика вернули. С ним проводятся беседы.

Кстати, каждый из подростков, кто уходил, скрывает, где находился в данный период. Ответы, как правило, повторяются: спал на вокзале или под мостом. Данные о друзьях, кто их приютил на это время, никто не раскрывает.

Анна Рындина - Как правило, дети уходят из дома по причине отсутствия контакта с родителямиФото: Ирина ТАРАСОВА

КРИТЕРИИ СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ

Конечно, в каждом из случаев ищут причины, вынудившие ребенка убежать. И вот здесь любопытный момент, который заставляет задуматься.

В настоящее время изменились критерии семейного неблагополучия. Не факт, что подросток ушел из дома по причине пьянства родителей, семейных проблем или жестокого обращения.

- Нами не выявлено ни одного факта жестокого обращения с детьми! - делает акцент Анна Рындина. - Как правило, уходят из дома по причине отсутствия контакта с родителями. Сегодня неблагополучной семьей считается та, где родители заняты только собой или работой и не имеют эмоциональной связи с ребенком. А ему хочется поговорить, обсудить проблемы. Но не с кем. Отсюда возникает ощущение ненужности, брошенности. Конфликт обостряется. Контроль над поведением несовершеннолетнего ослабевает. Потом первый побег, второй. В итоге родители обращаются в полицию, когда ребенка нет дома уже несколько дней.

Конечно, есть и другие причины, но их в разы меньше. Например, пренебрежительное отношение со стороны родителей. Мама со знакомым пила, начался конфликт. Сын сделал замечание маме, она его не послушала. И тогда ребенок ушел из дома и всю ночь гулял по улице. Нашли его только под утро.

Другая причина - сложные отношения ребенка с отчимом или сожителем матери. В одном из таких случаев мужчина заставлял мальчика смотреть порнографию и пытался склонить к сексу. В настоящее время подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

Дети-сироты - это также отдельная категория. Иногда им просто не хочется соблюдать режим или становится скучно. Как правило, им 16-17 лет. Но и здесь проверка показывает, что в заведении наблюдался формальный подход к детям, с ними недостаточно проводилась воспитательная работа. А они должны быть всегда заняты и чувствовать себя как дома.

КУЛЬТ ДЕНЕГ И КРАСИВОЙ ЖИЗНИ

Ребенок вне семьи, под влиянием чужой компании - это всегда риск правонарушений. И они происходят.

В течение четырех месяцев этого года на территории региона с участием несовершеннолетних было совершено 117 преступлений, в которых принял участие 121 подросток. Чаще всего это кражи - 73. И только затем грабежи - 9, мошенничество - 3, НЗТС - 10.

Почему именно кража? Из-за желания жить красиво.

- В наше время транслируется культ денег и красивой жизни. Это заметно и по телевидению, и в интернете. Нет фильмов как раньше: «Династия», «На заводе», где воспевался бы честный рабочий человек. Везде только звезды, роскошь и деньги, - отмечает Анна Рындина. - Это видят дети и стремятся к тому же. И мы это видим по статистике. Во всех кражах нет ни одного случая, чтобы ребенок был голодный или ему нечего было надеть. В основном подростками движет желание иметь наличные деньги, покупать модные атрибуты и посещать определенные заведения.

Чтобы предотвратить нарушение, необходима профилактическая работа. За четыре месяца инспекторы ПДН провели работу с 2274 подростками-правонарушителями, из них на учет было поставлено 498 человек.

КСТАТИ

31 мая - День образования службы по делам несовершеннолетних. В этом году ей исполнится 85 лет.

Инспектор ПДН - это первый человек, с кем встречается подросток при совершении противоправного деяния. В настоящее время в ведомстве работают 105 человек, в основном женщины.

- В преддверии праздника хочется поздравить всех сотрудников службы и пожелать им здоровья и терпения! - обратилась через СМИ начальник отделения по делам несовершеннолетних подполковник полиции Анна Рындина.