2020-05-29T13:05:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения COVID-19 в Тверской области 29 мая: самый большой рост инфицированных за сутки в Кимрах и в Твери

Обновлена интернет-карта распространения коронавируса в Тверской области
Алина ПЕТРОВА
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Карта распространения коронавируса в Тверской области 29 мая показывает рост числа больных в Твери и Кимрах.Карта распространения коронавируса в Тверской области 29 мая показывает рост числа больных в Твери и Кимрах.
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Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

29 мая в регионе в регионе подтверждено 1517 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровел 41 человек. Всего 1024 заболевших выздоровели. 22 инфицированных умерли.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в районах Тверской области ( в скобках показан рост числа заболевших за минувшие сутки):

Тверь 546 (+7)

Кимры 371 (+8)

Конаковский район 155

Лихославльский район 129 (+7)

Калининский район 42

Рамешковский район 36 (+4)

Кимрский район 34 (+2)

Ржев 30 (+5)

Максатихинский район 19 (+1)

Вышневолоцкий городской округ 19 (+2)

Торжок 17

Бежецкий район 14

Старицкий район 13 (+1)

Зубцовский район 12

Лесной муниципальный округ 11 (+1)

Удомельский городской округ 7

Весьегонский муниципальный округ 7

Андреапольский муниципальный округ 7 (+2)

Кашинский городской округ 6 (+1)

Бологовский район 5

Нелидовский городской округ 5

Спировский район 4

Селижаровский район 4

Калязинский район 4

Кувшиновский район 4

Торжокский район 3 (+1)

Торопецкий район 2

Жарковский район 2

Осташковский городской округ 2

Западнодвинский район 2

Сандовский район 1

Сонковский район 1

Фировский район 1

Краснохолмский район 1

Молоковский район 1.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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