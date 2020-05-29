Карта распространения COVID-19 в Тверской области 29 мая: самый большой рост инфицированных за сутки в Кимрах и в Твери
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
29 мая в регионе в регионе подтверждено 1517 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровел 41 человек. Всего 1024 заболевших выздоровели. 22 инфицированных умерли.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в районах Тверской области ( в скобках показан рост числа заболевших за минувшие сутки):
Тверь 546 (+7)
Кимры 371 (+8)
Конаковский район 155
Лихославльский район 129 (+7)
Калининский район 42
Рамешковский район 36 (+4)
Кимрский район 34 (+2)
Ржев 30 (+5)
Максатихинский район 19 (+1)
Вышневолоцкий городской округ 19 (+2)
Торжок 17
Бежецкий район 14
Старицкий район 13 (+1)
Зубцовский район 12
Лесной муниципальный округ 11 (+1)
Удомельский городской округ 7
Весьегонский муниципальный округ 7
Андреапольский муниципальный округ 7 (+2)
Кашинский городской округ 6 (+1)
Бологовский район 5
Нелидовский городской округ 5
Спировский район 4
Селижаровский район 4
Калязинский район 4
Кувшиновский район 4
Торжокский район 3 (+1)
Торопецкий район 2
Жарковский район 2
Осташковский городской округ 2
Западнодвинский район 2
Сандовский район 1
Сонковский район 1
Фировский район 1
Краснохолмский район 1
Молоковский район 1.
Графика: ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU
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