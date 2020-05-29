Парад Победы в Твери 2020: когда пройдёт и кто примет участие

Парад Победы в Твери 2020 пройдёт 24 июня. Эту дату для торжественных мероприятий по всей стране определил Президент РФ Владимир Путин. Напомним, сдвинуть торжества пришлось из-за эпидемии коронавируса.

Как будут праздновать Юбилей Победы в Тверской области, пояснил губернатор Игорь Руденя в прямом телеэфире канала «Россия 24».

Он пояснил, в Тверской области в этот день парад Победы пройдет в двух городах воинской славы – Твери и Ржеве.

- В этом году будут особые парады. При этом не забываем о соблюдении мер профилактики распространения коронавирусной инфекции, – заметил глава региона.

Парад впервые пройдёт не у обелиска Победы, а у стелы «Город воинской славы». Подробная программа праздника появится чуть позже. Пока же известно, что участие в торжестве примут 35 парадных расчётов, более 1700 человек, 23 единицы техники, пройдет демонстрация зенитно-ракетных комплексов С-125, С-200, С-300, БТР, новых боевых машин «СМЕРЧ».