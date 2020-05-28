Плюс 553 млн рублей: В Тверской Думе одобрили распределение средств нового трансферта

Председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев 28 мая начал заседание с нескольких типичных для нынешнего периода замечаний. Он напомнил о мерах предосторожности – использовании масок и перчаток, а также о том, что через полтора часа будет сделан перерыв для санобработки и проветривания помещения. Однако до этого перерыва дело не дошло – в повестке было всего четыре вопроса, и депутаты уложились примерно за час.

Всего на заседание прибыло 23 парламентария, несколько передали свои голоса коллегам.

Главным в короткой повестке был вопрос об изменениях в бюджете Твери на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов. Вызваны эти самые изменения тем, что в городскую казну поступили внушительные межбюжетные трансферты из федерального и регионального бюджетов – 553,8 млн рублей.

Как доложила и.о начальника городского департамента финансов Людмила Конопатова, с учетом этих трансфертов общий объем доходов в бюджете этого года вырос до 11,246 млрд рублей.

Она пояснила, что большая часть из вновь поступивших средств – 439,2 млн рублей – это по сути возврат Твери неосвоенных в прошлом году остатков трансфертов.

Они пойдут на продолжение и завершение строительства школы в микрорайоне «Радужный. Кроме того, свыше 61 млн рублей добавят на строительство двух детских садов: на улице Планерная в Заволжье и в микрорайоне «Южный».

Около 40 млн. рублей за счет нового трансферта будет выделено на реконструкцию блока биологической очистки канализации города и на модернизацию нитки водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста. Напомним, что значительная часть средств на эти работы уже выделена из федерального и регионального бюджета.

Часть средств пойдет на модернизацию нитки водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста. Фото: администрация Твери

3,7 млн рублей предлагается дополнительно направить на коммунальные расходы нового центра образования в Брусилово. Дело в том, что уже заложенных на это денег оказалось недостаточно.

Более 3 млн. рублей в качестве городской доли софинансирования направят на проекты по программе поддержки местных инициатив. В Твери в этом году должны реализовать семь инициатив в сфере благоустройства и дорожного хозяйства.

На 5,7 млн рублей увеличивается резервный фонд на случай ЧС.

1,5 млн. рублей будет дополнительно выделено МУП «Дирекции парков».

Среди самых заметных денежных перераспределений в расходной части бюджета — субсидия в 96,8 млн рублей для МУП «ЖЭК». У этого муниципального предприятия образовалась немалая кредитная задолженность — 231 млн рублей.

– Администрация города как учредитель предприятия обязана поддержать его, - отметила Людмила Конопатова.

Субсидия на погашение части долга выделяется МУП «ЖЭК» за счет сэкономмленных в этом году средств на зимнее содержание дорог из-за малоснежной погоды. Это свыше 86 млн. рублей. Еще около 10 млн. рублей — это высвободившееся средства, которые были взяты из дорожной отрасли на строительство детсадов, но теперь возвращены в виду новых трансфертов.

Депутаты большинством голосов одобрили представленные изменения в городском бюджете.

– Это очень важные поправки для нашего города,- прокомментировал изменения Евгений Пичуев. – Тверь получила большие средства в качестве межбюджетных трансфертов, теперь задача администрации города их освоить и очень тщательно работать с подрядчиками, осуществляющими возведение детских садов и школ. Город должен получить объекты уже в этом году.