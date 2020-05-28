Встретишь бамбук - убей его: по Тверской области разрастается вредитель, опаснее борщевика Сосновского

На днях знакомая рассказала мне, что в деревнях Фировского района Тверской области в этом году борются с зарослями бамбука. Оказалось, это не шутка и даже серьезнее, в плане реальной проблемы.

ПОДАРИЛИ КАК СИРЕНЬ

- Пару лет назад моей маме подарили декоративное растение. Сказали, цветет как сирень или гортензия, но цветки мелкие, как у венгерской сирени. Она и посадила, - рассказывает жительница Фирово Дарья. - А теперь мы не знаем, что с этой «сиренью» делать. Расползлась так, что ничем не остановить. Даже под баню пробралась и стала расти сквозь пол. Кому это понравится?

Конечно, стали бороться, но и это оказалось не так-то просто. Корни у этого «бамбука», как его тут называют все, длинные и крепкие. Лопаты ломаются на раз-два. Косить можно, но хватает этого ненадолго. Растет «бамбук» с ужасающей скоростью. За пару дней - высокий полый стебель. А еще через какое-то время - трехметровое объемное растение, растущее кучно.

Сначала появляются вот такие милые листочки. Фото: Дарья Ажене

ДВОРЯНАМ НРАВИЛОСЬ

В том же Фирово рассказывают, что растение это разрослось только в последние годы. Хотя известно было здесь еще до революции. Говорят, что очень активно его сажали в начале 20 века в усадьбе дворян Бакуниных Прямухино, что в Кувшиновском районе. Прижилось и разрослось.

Оказывается, в Европу «цветущий бамбук» попал с Курильских островов и Японии. Там стал популярным, и уже оттуда в конце 19 века его и привезли в Россию. Высаживали в парках и садах как необычное декоративное растение. Имение Бакуниных не стало исключением.

Но через неделю о его корни и стебли уже можно сломать лопату. Фото: Дарья Ажене

ОПАСНЫЙ СОРНЯК ИЗ «ЧЕРНОЙ КНИГИ»

Чтобы узнать наверняка, звоним директору Ботанического сада Тверского госуниверситета Юрию Наумцеву. Который перечеркивает всю сказку о бамбуке, но зато предлагает реалии. Не очень, кстати, приятные.

- Данное растение - не бамбук, они даже не родственники. Это рейнутрия, или сахалинская гречиха (сахалинский горец, сибирский бамбук - Ред.) - растение, которое находится в «Черной книге»* Тверской области. Это очень злостный сорняк, который относится к так называемым инвазивным видам (вид растений, распространение которого угрожает биологическому многообразию - Ред.). Визуально рейнутрия действительно похожа на бамбук - у нее такой же полый стебель. Но бамбук - это трава, у которой побеги могут быть многолетними, а у рейнутрии такого нет. Бамбук - злак, а рейнутрия относится к семейству гречишных. Она очень агрессивная, у нее действительно очень мощное корневище. Когда-то ее использовали как декоративное растение. Но это было ошибкой.

Об этом не очень часто говорят, но борщевик по сравнению с рейнутрией и еще одним растением, золотарником, - «детский утренник».

Что касается золотарника, то выглядит он как золотая розга. Еще лет 5-10 назад он тоже считался декоративным и садовым растением, но уже сейчас это настоящий «божий бич» для многих регионов России. В Тверской области это только начало, а Московская, Смоленская, Тульская области столкнулись с тем, что у них золотарник занимает сотни гектаров. Поскольку у него тоже очень мощное корневище, то оно почти выбивает всё остальное.

Сегодня оба этих растения - явная угроза. Специалисты об этом говорят постоянно. Но на уровне государства пока нет программ по контролю за ними.

НА ЗАМЕТКУ

Избавиться от рейнутрии сложно. Вот лишь один из комментариев садоводов: «Много раз пытались от нее избавиться. И перепахивали, и выжигали, и всякой гадостью ее поливали, а ей всё лучше и лучше! Разрастается очень быстро! Пытались ее обкопать, чтобы хоть как-то остановить рост. Не помогает. Корни проникают глубоко в землю и обходят все наши преграды».

Отчаявшиеся садоводы предлагают травить растение химией (благо сейчас препаратов в избытке), правда, советуют брать концентрацию побольше, чем в инструкции. А обрабатывать рекомендуют, когда побеги еще совсем молодые.

Еще вариант, без химии - устроить на месте роста рейнутрии газон и постоянно косить траву.

Кстати, на Сахалине рейнутрию используют в пищу. Свежие листья добавляют в салаты и супы. Верхушки молодых побегов по вкусу чем-то напоминают ревень.

* «Черная книга» - реестр, в котором собраны все привнесенные человеком биологические виды растений, которые являются угрозами для целых экосистем на территории Тверской области.

Таким растение становится через несколько дней. А вырастает до трех метров. Фото: Дарья Ажене