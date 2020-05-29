Коронавирус в Твери, последние новости на 29 мая 2020 года: масочный режим в Кимрах и губернаторский телеэфир

На утро 29 мая в Тверской области число заболевших составило 1476 человека (+ 52 за минувшие сутки). На карантине - 471 (-9 за минувшие сутки). Выздоровели - 983 (+ 58 за минувшие сутки). Умерли - 22 человека (3 за минувшие сутки). Такие данные приводит региональный оперштаб.

Губернатор Игорь Руденя накануне в вечернем эфире одного из телеканалов рассказывал о текущей ситуации с коронавирусом в регионе.

Глава региона успокоил, в Тверской области нет случаев тяжёлого течения заболевания коронавирусной инфекцией среди детей и беременных женщин.

Большинство детей переносят заболевание в лёгкой форме либо бессимптомно, госпитализируются в обязательном порядке только малыши в возрасте до 3 лет.

Говорил подробно и ситуации со вспышкой ковидной пневмонии в Кимрах. Туда днём ранее выезжали представители профильных ведомств областного правительства, по итогам анализа ими ситуации принято решение - с 28 мая в Кимрах введён масочный режим. Город не будет закрыт, но вот ношение маски на улице - обязательно.

-В городе проводится дезинфекция общественных пространств, будем и дальше проводить мероприятия по профилактике, при этом, не ограничивая экономическую активность населения. В Кимрской ЦРБ закуплен новый томограф, ведётся ремонт помещения под установку, – пояснил Игорь Руденя.

Рассказал губернатор и о развертывании в регионе дополнительного коечного фонда. Новый инфекционный госпиталь на 200 коек заработал на базе Тверского областного лечебно-реабилитационного центра. После окончания эпидемии он вернётся к работе по своему профилю.