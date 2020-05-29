2020-05-29T00:57:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 29 мая 2020 года: масочный режим в Кимрах и губернаторский телеэфир

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 29 мая - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале
Алина ПЕТРОВА
Поделиться:
Ситуация с распространение коронавируса в Тверской области на 29 мая- количество заболевших растёт.Ситуация с распространение коронавируса в Тверской области на 29 мая- количество заболевших растёт.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На утро 29 мая в Тверской области число заболевших составило 1476 человека (+ 52 за минувшие сутки). На карантине - 471 (-9 за минувшие сутки). Выздоровели - 983 (+ 58 за минувшие сутки). Умерли - 22 человека (3 за минувшие сутки). Такие данные приводит региональный оперштаб.

Губернатор Игорь Руденя накануне в вечернем эфире одного из телеканалов рассказывал о текущей ситуации с коронавирусом в регионе.

Глава региона успокоил, в Тверской области нет случаев тяжёлого течения заболевания коронавирусной инфекцией среди детей и беременных женщин.

Большинство детей переносят заболевание в лёгкой форме либо бессимптомно, госпитализируются в обязательном порядке только малыши в возрасте до 3 лет.

Говорил подробно и ситуации со вспышкой ковидной пневмонии в Кимрах. Туда днём ранее выезжали представители профильных ведомств областного правительства, по итогам анализа ими ситуации принято решение - с 28 мая в Кимрах введён масочный режим. Город не будет закрыт, но вот ношение маски на улице - обязательно.

-В городе проводится дезинфекция общественных пространств, будем и дальше проводить мероприятия по профилактике, при этом, не ограничивая экономическую активность населения. В Кимрской ЦРБ закуплен новый томограф, ведётся ремонт помещения под установку, – пояснил Игорь Руденя.

Рассказал губернатор и о развертывании в регионе дополнительного коечного фонда. Новый инфекционный госпиталь на 200 коек заработал на базе Тверского областного лечебно-реабилитационного центра. После окончания эпидемии он вернётся к работе по своему профилю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Тверской области нет тяжелых случаев заболевания коронавирусом у детей
В Твери после пандемии создадут центр для реабилитации переболевших COVID-19
Игорь Руденя рассказал, как и где пройдет парад Победы в Тверской области
В Тверской области водитель на иномарке "зацепил" обочину и врезался в дерево
В Ржеве Тверской области пешеход пострадал от упавшего на него светофора
В День защиты детей в Твери проведут горячую линию по вопросам алиментов
В Тверской области выделят средства на ремонт помещений для КТ в больницах
Водитель мопеда погиб после столкновения с кроссовером в Тверской области
Законность застройки на Селигере в Тверской области проверяют следователи
В Твери задержаны полицейские, которые незаконно изъяли алкоголь на сумму более 700 тыс. рублей
Медики Тверской области получили благотворительную помощь
На аэродроме в Тверской области горел истребитель МиГ-31
Весна заканчивается в Твери с отставанием на одну неделю
Жителей города Кимры Тверской области обязали носить маски в общественных местах
В Тверской области ужесточили требования к работе рюмочных
Случайная собутыльница обокрала жительницу Тверской области
Гипермаркет "Карусель" на улице Коминтерна в Твери закрывается на реконструкцию
В Тверской области приняли закон о налоговом режиме для самозанятых