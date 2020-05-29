Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 29 мая 2020 года: 52 подтверждённых случая COVID-19 за сутки

В Тверской области число заболевших по данным на утро 29 мая: 1476 человека (+ 52 за минувшие сутки). На карантине - 471 (-9 за минувшие сутки). Выздоровели - 983 (+ 58 за минувшие сутки). Умерли - 22 человека (3 за минувшие сутки).

Такие данные приводит региональный оперштаб.

В регионе продолжается тестирование населения на коронавирус, взято более 60 тысяч подобных проб.