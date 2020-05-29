2020-05-29T00:51:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 29 мая 2020 года: 52 подтверждённых случая COVID-19 за сутки

Количество зараженных в Тверской области увеличилось до 1476 человек
Алина ПЕТРОВА
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Количество больных коронавирусом в Тверской области продолжает расти.Количество больных коронавирусом в Тверской области продолжает расти.
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В Тверской области число заболевших по данным на утро 29 мая: 1476 человека (+ 52 за минувшие сутки). На карантине - 471 (-9 за минувшие сутки). Выздоровели - 983 (+ 58 за минувшие сутки). Умерли - 22 человека (3 за минувшие сутки).

Такие данные приводит региональный оперштаб.

В регионе продолжается тестирование населения на коронавирус, взято более 60 тысяч подобных проб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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