Детский омбудсмен Тверской области: Детей этим летом нужно настраивать на то, что это будет первое взрослое приключение в их жизни

Последние майские дни, а значит пришло время подвести итоги учебного года и подумать о планах на лето и в том числе на детский летний отдых. На эти и другие вопросы в эфире радио «Комсомольская правда»-Тверь» (99,3 FM) рассказала Уполномоченный по правам ребенка в Тверской области Лариса Мосолыгина.

Беседа началась с поздравления Эвелины и Алексея Новиковых, многодетной семьи, которые на днях узнали, что удостоены медали ордена «Родительская слава» от главы государства.

- Эвелина и Алексей - пользуются авторитетом в сообществе многодетных семей. Они не только вкладываются друг в друга, в свои отношения, в детей, но и занимаются общественной деятельностью, откликаются, когда надо помочь. Так что награда нашла своих достойных героев. Тем более, что у Эвелины 3 июня еще и день рождения.

О РАБОТЕ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

- В условиях распространения коронавирусной инфекции мы продолжаем работать каждый день, но с определенными ограничениями режима. Например, не проводим личных приемов. Но вместе с тем обратиться к нам можно, написав на почтовый адрес, электронную почту, на сайт. Кроме того, мы представлены в социальных сетях.

Что касается количества обращений, то они приходят каждый день примерно в тех же объемах, что и в прошлом году. Единственное – в связи с эпидемиологической ситуацией изменился их характер, и была скорректирована тематика. До пандемии во время учебного года родителей волновали отношения в коллективе, в том числе разбирались в конфликтных ситуациях. Сейчас много вопросов по новым мерам поддержки семей с детьми.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ РОДИТЕЛЕЙ

- Объявление федеральных мер поддержки на детей разного возраста, вызвало вопросы от родителей. Согласно последним решениям, пособия продлили для детей до 16 лет. Теперь родители выступают с предложением продлить эти меры и для детей старше 16 лет. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова уже обратилась в правительство, чтобы рассмотреть возможность уровнять права всех детей до 18 лет и это пособие продлить. Ведь бывают такие семьи, в которых мама находится дома, у нее двое детей 16 и 17 лет, и они тоже хотят есть. На работу устроиться несовершеннолетним в данный период сложно, а значит, мы говорим о том, что есть некая социальная несправедливость. Поэтому надеюсь, решение о пересмотре возраста детей будет принято, ведь поддерживать семьи необходимо вне зависимости от возраста ребенка.

Много вопросов сегодня поступает и по продуктовым наборам. Мониторинг этих наборов мы провели и в том числе установили некоторое несоответствие по детям из малоимущих семей, которые раньше получали питание в школах. В связи с этим будут даны рекомендации региональным властям пересмотреть эту практику. Хотя отмечу: сама идея неплоха. Например, для детей из малоимущих семей, которые находятся на больничном. Деньги на бюджетное питание им выделяются, а значит, они имеют право получить этот продуктовый паёк. Будем предлагать оставить эту меру поддержки и в будущем.

ОБ ИТОГАХ УЧЕБНОГО ГОДА И ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ

- Прежде всего, хочу поздравить всех с завершением этого непростого учебного года, а выпускникам пожелать успешной сдачи экзаменов. В этом году у нас будут определенные требования и ограничения по формату сдачи. Сам учебный год показал не только плохое, но и хорошее.

Во-первых, многие родители увидели, что их дети куда более технически подготовлены и спокойно адаптировались. Во-вторых, многие дети в силу характера терялись в детском коллективе, а в новых условиях отсутствия общественного влияния все были на равных. Например, «молчуны» смогли раскрыть свой потенциал и дали понять, что они не хуже других. В-третьих, и педагоги тоже много чему научились. Быстро запустили электронные дневники, порталы для обучения. Учителя освоили средства коммуникации, включая мессенджеры, для того, чтобы быть на связи с детьми и технически соответствовать требованиям, предъявляемым к организации учебного процесса.

Да, сложно было всем – и родителям, и педагогам, и детям. Но полученный опыт – это хороший опыт, и мы теперь понимаем, что некоторые технологии можно использовать, например, для обучения ребенка, который болеет. Мы должны были отработать всё это в короткие сроки, и на первом этапе возникали сложности. Но во многом всё удалось сделать.

О ЛАГЕРЯХ И ДЕТСКОМ ОТДЫХЕ

- Это сложный вопрос, на который пока никто ответить не может. В разных регионах ситуация развивается по-разному. Есть общая рекомендация Роспотребнадзора и Министерства образования о том, что летний отдых в этом году начнется примерно с 1 июля. Возможно, в каких-то регионах это будет чуть раньше или чуть позже. В Тверской области пока дата не определена. Пока нет и федерального стандарта требований к организации такого отдыха.

Обсуждаются разные варианты, включая сокращенный 14дневный период смен, определенные санитарные требования к персоналу, который не должен покидать территорию лагеря на время пребывания детей, отсутствие посещения родителей. Некоторые лагеря, например, «Артек», так работают всегда. Там запрещено посещение родителей. В этом нет ничего страшного. Если мы доверяем лагерю своего ребенка, то мы должны доверять полностью. Он там не будет голодным и будет здоров. Конечно, не все дети, особенно младшие, будут готовы к такому. Поэтому в этом году детей нужно настраивать на то, что это будет первое взрослое приключение в их жизни.