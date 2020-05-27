2020-05-27T00:53:19+03:00
Общество

Погода в Твери на 27 мая 2020: что прогнозируют на сегодня синоптики

Какую погоду, согласно прогнозам, ждать в Твери сегодня
Алина ПЕТРОВА
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Прогноз погоды в Твери 27 мая 2020 обещает дождь с грозой.Прогноз погоды в Твери 27 мая 2020 обещает дождь с грозой.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Сегодня, 27 мая, по прогнозам Гидрометцентра в Твери будет облачно, во второй половине дня возможен дождь с грозой.

Днём температура достигнет отметки в + 15-17 градусов. К вечеру похолодает до + 12.

Ветер будет дуть умеренный 2-5 м/в сек.

В воздухе, особенно в дневные часы, будет высокая концентрация пыльцы березы. Так что всем аллергикам нужно быть внимательнее к своему здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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