Погода в Твери на 27 мая 2020: что прогнозируют на сегодня синоптики

Сегодня, 27 мая, по прогнозам Гидрометцентра в Твери будет облачно, во второй половине дня возможен дождь с грозой.

Днём температура достигнет отметки в + 15-17 градусов. К вечеру похолодает до + 12.

Ветер будет дуть умеренный 2-5 м/в сек.

В воздухе, особенно в дневные часы, будет высокая концентрация пыльцы березы. Так что всем аллергикам нужно быть внимательнее к своему здоровью.