Погода в Твери на 27 мая 2020: что прогнозируют на сегодня синоптики
Какую погоду, согласно прогнозам, ждать в Твери сегодня
Прогноз погоды в Твери 27 мая 2020 обещает дождь с грозой.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Сегодня, 27 мая, по прогнозам Гидрометцентра в Твери будет облачно, во второй половине дня возможен дождь с грозой.
Днём температура достигнет отметки в + 15-17 градусов. К вечеру похолодает до + 12.
Ветер будет дуть умеренный 2-5 м/в сек.
В воздухе, особенно в дневные часы, будет высокая концентрация пыльцы березы. Так что всем аллергикам нужно быть внимательнее к своему здоровью.
ИСТОЧНИК KP.RU