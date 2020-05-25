2020-05-25T22:19:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Последний звонок в Твери 2020: праздник пройдёт онлайн

Последний звонок в Тверской области 2020 пройдёт онлайн из-за коронавируса
Алина ПЕТРОВА
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Последний звонок в Тверской области в 2020 году прозвенит онлайн.Последний звонок в Тверской области в 2020 году прозвенит онлайн.Фото: Алина ПЕТРОВА
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В 2020 году Последний звонок в Твери да и по всей стране пойдёт онлайн - эпоха коронавируса вносит коррективы.

Праздник традиционно отмечают 25 мая, поэтому с сегодняшнего дня в школах региона в режиме онлайн проходят мероприятия для выпускников, посвященные завершению учёбы в школе.

В правительстве Тверской области поясняют:

-Из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, последний звонок для учеников выпускных классов в этом году проходит в необычном формате, но от этого он не стал менее торжественным.

Выпускники, их учителя, родители, ученики младших классов записывают свои видеопоздравления, размещают их на сайтах школ, в социальных сетях. Учебный год Тверской области завершится 29 мая. В этот день финальным аккордом праздника станет региональная акция – выпускники Верхневолжья создадут единый видеоальбом, который в 15.00 покажут на одном из местных телеканалов и в социальных сетях.

Из групповых фото всех 11-классников муниципальных образований Верхневолжья составят школьный альбом-2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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