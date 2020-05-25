Накануне Дня защиты детей писательница Гайда Лагздынь : «У меня нет простых стихов для детей, всё - полезное»

Для кого период самоизоляции не изменил никаких планов и не дал послабления в работе, так это для известной детской писательницы Гайды Лагздынь. Накануне Дня защиты детей, который во всем мире отмечают 1 июня, делаем исключение - не идем к известной писательнице в гости, а дозваниваемся по телефону, чтобы узнать новости. И конечно, Гайда Рейнгольдовна сразу начинает с рассказов о творчестве.

- Если о том, как я, то вот уже три недели не выхожу из дома. Хорошо это или плохо? Для работы очень хорошо, никто не мешает. Сейчас у меня крайне насыщенное время - готовлю к печати новую книгу «Сказание о пяти королевствах». Стихи для нее написаны уже год назад. Сейчас работаю с художниками, думаю, как разместить все иллюстрации. Это будет большая цветная книга, примерно 90 страниц. Судя по всему, дорогая, так что я занята еще и вопросами, где достать денег. Ведь изоляция привела к тому, что часть моих книг не продалась, а я всегда издаю только на свои средства. Пока вот есть трудности. Но мне очень хочется реализовать этот проект. Тем более что нынешний год для меня юбилейный. Можно сказать, это моя мечта - дотянуть до дня рождения и издать «Сказание о пяти королевствах».

Действительно, 1 августа Гайде Лагздынь исполнится 90 лет. Но возраст - не повод снизить темпы… Скорее даже наоборот, она не знает, что с этими темпами делать.

- Давление под 200, а голова работает… Бывает, что в день пишу по 20-30 стихов. Вчера вот 14 написала, например. Строчу на автомате и думаю: вот зачем мне всё это? Даже рукопись откинула. Вы не поверите, у меня в шкафу лежит абсолютно новый, неизданный материал, доведенный до дисков - ждет своего часа. Можно прямо сейчас в производство запускать. Там и про животных, и про цветы, и про овощи-фрукты…

И конечно, про чистоту и гигиену. Очень актуальные нынче стихи. Гайда Рейнгольдовна их даже собрала в отдельную папку и назвала этот раздел «Умывайка». Некоторыми из них писательница поделилась. Всё-таки детский праздник, а она привыкла щедро дарить подарки.

- Я никогда не писала и не пишу пустых стихов. Считаю, что они, тем более для детей, должны нести познавательную нагрузку и обогащать знаниями. То же самое и про гигиену. Коронавирус коронавирусом, но аккуратность никогда не мешала. Вокруг нас так много всего живет, всяких вирусов и бактерий, что лишний раз умыться никогда не вредно. Неважно, в какую эпоху. Впрочем, скажу вам на ушко: если ребенка выращивать в совершенно идеальных условиях, то это тоже не вариант - не будет вырабатываться сопротивление. Мы вот в детстве морковку с грядки ели, и ничего, крепкими выросли. Но это я отвлеклась, руки мыть всё-таки надо! Я об этом писала и 20 лет назад: «Мойте руки перед едой, грязные руки грозят бедой», и пишу сейчас.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Неизданные стихи. Публикуются впервые.

Умывается мальчонка,

Моет щеки, нос, ручонки.

До чего внучок хорош,

До чего внучок пригож.

Он на маму, он на папу, он на бабушку похож.

*******

Умывается утенок возле речки,

Умывается мышонок возле печки,

А котенок у плиты моет лапки. Ну а ты?

На ладошки воду лил? Уши, щеки, шею мыл?