Карта распространения COVID-19 в Тверской области 24 мая: больше всего новых случаев выявлено в Твери, Ржеве и Конаковском районе
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
На 24 мая 2020 года в регионе подтверждено 1310 случая заболевания COVID-19. За последние сутки добавось 37 новых случаев.
К этому моменту 868 человек выздоровели от COVID-19. .
ПО данным областного оперштаба, 425 человек на настоящий момент изолированы и находятся под наблюдением медиков (это на 35 человек больше, чем сутками ранее). Летальных случаев за весь период эпидемии - 17, за последние сутки умерли еще 2 человека.
Новые случаи COVID-19 за последние сутки зафиксированы, как и вчера, в девяти муниципалитетах: Твери, Кимрах, Ржеве, Торжке, Конаковском, Лихославльском, Зубцовском районах, а также в Весьагонском и Осташковском округах.
Лидерами по распространению коронавирусной инфекции, как и ранее, являются Тверь (463 случая, 19 - за последние сутки), Кимры (338 случая, 2 за последние сутки) и Конаковский район (155 случая, 5 за последние сутки).
Власти Тверской области рекомендуют жителям региона носить маски в общественных местах, в транспорте и магазинах - особенно. Людям старшего поколения настоятельно рекомендуют оставаться дома и выходить лишь в случае крайней необходимости.
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области на 23 мая 2020 года. Фото: ПТО
Статистика распространения коронавируса по муниципалитетам Тверской области:
Тверь 463 (+19)
Кимры 338 (+3)
Конаковский район 155 (+5)
Лихославльский район 106 (+1)
Калининский район 38
Кимрский район 32
Рамешковский район 22
Ржев 19 (+5)
Вышневолоцкий городской округ 17
Торжок 14 (+1)
Старицкий район 12
Максатихинский район 11
Бежецкий район 11
Зубцовский район 11 (+1)
Удомельский городской округ 7
Весьегонский муниципальный округ 6 (+1)
Лесной муниципальный округ 6
Бологовский район 5
Спировский район 4
Селижаровский район 4
Калязинский район 4
Кашинский городской округ 4
Кувшиновский район 3
Андреапольский муниципальный округ 3
Торопецкий район 2
Жарковский район 2
Торжокский район 2
Нелидовский городской округ 2
Осташковский городской округ 2 (+1)
Краснохолмский район 1
Сандовский район 1
Сонковский район 1
Фировский район 1
Западнодвинский район 1
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»