Карта распространения COVID-19 в Тверской области 24 мая: больше всего новых случаев выявлено в Твери, Ржеве и Конаковском районе

Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

На 24 мая 2020 года в регионе подтверждено 1310 случая заболевания COVID-19. За последние сутки добавось 37 новых случаев.

К этому моменту 868 человек выздоровели от COVID-19. .

ПО данным областного оперштаба, 425 человек на настоящий момент изолированы и находятся под наблюдением медиков (это на 35 человек больше, чем сутками ранее). Летальных случаев за весь период эпидемии - 17, за последние сутки умерли еще 2 человека.

Новые случаи COVID-19 за последние сутки зафиксированы, как и вчера, в девяти муниципалитетах: Твери, Кимрах, Ржеве, Торжке, Конаковском, Лихославльском, Зубцовском районах, а также в Весьагонском и Осташковском округах.

Лидерами по распространению коронавирусной инфекции, как и ранее, являются Тверь (463 случая, 19 - за последние сутки), Кимры (338 случая, 2 за последние сутки) и Конаковский район (155 случая, 5 за последние сутки).

Власти Тверской области рекомендуют жителям региона носить маски в общественных местах, в транспорте и магазинах - особенно. Людям старшего поколения настоятельно рекомендуют оставаться дома и выходить лишь в случае крайней необходимости.

Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области на 23 мая 2020 года. Фото: ПТО

Статистика распространения коронавируса по муниципалитетам Тверской области:

Тверь 463 (+19)

Кимры 338 (+3)

Конаковский район 155 (+5)

Лихославльский район 106 (+1)

Калининский район 38

Кимрский район 32

Рамешковский район 22

Ржев 19 (+5)

Вышневолоцкий городской округ 17

Торжок 14 (+1)

Старицкий район 12

Максатихинский район 11

Бежецкий район 11

Зубцовский район 11 (+1)

Удомельский городской округ 7

Весьегонский муниципальный округ 6 (+1)

Лесной муниципальный округ 6

Бологовский район 5

Спировский район 4

Селижаровский район 4

Калязинский район 4

Кашинский городской округ 4

Кувшиновский район 3

Андреапольский муниципальный округ 3

Торопецкий район 2

Жарковский район 2

Торжокский район 2

Нелидовский городской округ 2

Осташковский городской округ 2 (+1)

Краснохолмский район 1

Сандовский район 1

Сонковский район 1

Фировский район 1

Западнодвинский район 1