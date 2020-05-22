Карта распространения COVID-19 в Тверской области 22 мая: больше всего заболевших за сутки зафиксировано в двух районах

Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

На 22 мая 2020 года в регионе подтверждено 1242 случая заболевания COVID-19. За последние сутки добавилось 39 новых случаев.

К этому моменту 756 человек выздоровели от COVID-19. В течение последних суток были признаны выздоровевшими и выписаны 23 пациента.

472 человека на настоящий момент изолированы и находятся под наблюдением медиков (это на 13 человек больше, чем сутками ранее). Летальных случаев за весь период эпидемии 14, за последние сутки умерло еще 3 человека.

Новые случаи COVID-19 за последние сутки зафиксированы в восьми муниципалитетах: Твери, Кимрах, Конаковском, Лихославльском, Кимрском, Рамешковском, Кашинском и Западнодвинском районах.

Лидерами по распространению коронавирусной инфекции, как и ранее, являются Тверь (425 случаев, 5 - за последние сутки), Кимры (335 случая, 13 за последние сутки) и Конаковский район (147 случая, 3 за последние сутки).

Все жителям Тверской области по-прежнему рекомендовано соблюдать режим самоизоляции, меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Людям старшего поколения настоятельно рекомендуют оставаться дома и выходить лишь в случае крайней необходимости.

Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области на 22 мая 2020 года. Фото: ПТО

Статистика распространения коронавируса по муниципалитетам Тверской области:

Тверь 425 (+5)

Кимры 335 (+13)

Конаковский район 147 (3)

Лихославльский район 102 (13)

Калининский район 38

Кимрский район 31 (1)

Рамешковский район 22 (2)

Вышневолоцкий городской округ 17

Торжок 13

Ржев 13

Старицкий район 12

Бежецкий район 11

Максатихинский район 10

Зубцовский район 10

Удомельский городской округ 7

Бологовский район 5

Весьегонский муниципальный округ 5

Лесной муниципальный округ 5

Спировский район 4

Селижаровский район 4

Кашинский городской округ 4 (1)

Калязинский район 3

Кувшиновский район 3

Андреапольский муниципальный округ 3

Торопецкий район 2 (+1)

Жарковский район 2

Торжокский район 2

Краснохолмский район 1

Осташковский городской округ 1

Сандовский район 1

Сонковский район 1

Фировский район 1

Нелидовский городской округ 1

Западнодвинский район 1 (1)