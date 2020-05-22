2020-05-22T00:41:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 22 мая 2020 года: третий этап развёртывания коек и временный запрет на парковки

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 22 мая - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
200 инфекционных коек появятся в областном лечебно-реабилитационном центре Твери. Фото: ПТО200 инфекционных коек появятся в областном лечебно-реабилитационном центре Твери. Фото: ПТО
Изменить размер текста:

На утро 22 мая в Тверской области официально зарегистрировано 1203 инфицированных COVID-19. Это плюс 39 новых случая за минувшие сутки.

Под наблюдением медиков на 22 мая 2020 года остаются 459 пациентов (-45 за сутки). С начала пандемии в Тверской области выздоровели от коронавирусной инфекции 733 человека, из них 84 выписаны за последние сутки.

Количество смертей от COVID-19 со вчерашнего дня не изменилось: умерли от коронавируса 11 человек.

По информации областного оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, у большой части пациентов коронавирусная инфекция протекает бессимптомно.

Тестирование на коронавирус происходит в ежедневном режиме. По данным на 22 мая тесты сдали 50427 человек, за последние сутки – 2080.

А между тем в регионе начался третий этап развёртывания коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. 200 инфекционных коек появятся в областном лечебно-реабилитационном центре Твери на улице Горького. 190 из них будут обеспечены кислородом.

Продолжаются в городе и профилактические мероприятия. Днем тверичан предупредили, что в связи с проведением профилактических мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения COVID-2019, на нескольких улицах города ограничат парковку транспорта. Запрещена она будет на ряде улиц с 23:00 23 мая и до 24:00 24 мая.

В завершении дня на телеканале «Россия24 Тверь» выступил губернатор Игорь Руденя и прокомментировал ряд вопросов, касающихся ситуации с коронавирусом. В ходе эфира глава региона отметил, что в регионе запланировано тестирование жителей на антитела к коронавирусу. Сейчас рассматривается вопрос о порядке проведения тестирования на антитела.

- На следующей неделе ждём поступления первой партии – это порядка 2000 тестов, которые произведены на российском предприятии «Вектор», - отметил Игорь Руденя.

Также в ходе беседы глава региона пообещал пожилым горожанам, что действие абонементов и проездных карт с неизрасходованными средствами из-за нахождения на самоизоляции с мая на июнь будут продлены. А также сообщил о продлении акции по бесплатной передаче продуктовых наборов для пенсионеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Игорь Руденя сообщил, продлят ли действие абонементов на проезд в Твери
Женщина и 14-летний ребенок пострадали в ДТП в Тверской области
В Твери из-за коронавируса запретили парковаться на нескольких улицах
В Твери создают еще один инфекционный госпиталь для больных коронавирусом
В Тверской области больше половины сева приходится на шесть районов
В Твери определены победители конкурса "Полицейский Дядя Стёпа"
В Тверской области ФСБ задержало конкурсного управляющего
В Тверской области ветеран труда и ребенок войны вынуждены проживать в аварийном доме
В Торжке Тверской области природные недра использовали с нарушениями
Население Тверской области вымирает быстрее, чем год назад
За сутки тесты на коронавирус в Тверской области сдало рекордное количество человек
Опасную инфекцию подхватили пчёлы в Тверской области
По настоянию прокуратуры Тверской области в Лесном районе убрали свалку
В маршрутке Тверь-Торжок у пассажирки украли телефон
Условный пожар потушили военнослужащие на аэродроме Мигалово в Твери
Подростка и годовалого ребенка доставили в Тверь на вертолетах санавиации
В Тверской области дорожает детское питание
Тверской области направят ещё больше 104 млн рублей на поддержку бизнеса
В Твери водитель на иномарке протаранил припаркованные автомобили
В Тверской области у двух таксистов-нарушителей забрали автомобили
В монастырях Тверской области посадили цветы, овощи и грибы
В Тверской области более 6500 семей получают пособие на рождение третьего ребенка
Бывшая осужденная обокрала дом жительницы Тверской области
Театры оживают: Тверской ТЮЗ начал продажу билетов на спектакли в новом сезоне
Бурашевский путепровод в Твери могут открыть для движения во второй половине июля