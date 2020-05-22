Коронавирус в Твери, последние новости на 22 мая 2020 года: третий этап развёртывания коек и временный запрет на парковки

На утро 22 мая в Тверской области официально зарегистрировано 1203 инфицированных COVID-19. Это плюс 39 новых случая за минувшие сутки.

Под наблюдением медиков на 22 мая 2020 года остаются 459 пациентов (-45 за сутки). С начала пандемии в Тверской области выздоровели от коронавирусной инфекции 733 человека, из них 84 выписаны за последние сутки.

Количество смертей от COVID-19 со вчерашнего дня не изменилось: умерли от коронавируса 11 человек.

По информации областного оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, у большой части пациентов коронавирусная инфекция протекает бессимптомно.

Тестирование на коронавирус происходит в ежедневном режиме. По данным на 22 мая тесты сдали 50427 человек, за последние сутки – 2080.

А между тем в регионе начался третий этап развёртывания коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. 200 инфекционных коек появятся в областном лечебно-реабилитационном центре Твери на улице Горького. 190 из них будут обеспечены кислородом.

Продолжаются в городе и профилактические мероприятия. Днем тверичан предупредили, что в связи с проведением профилактических мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения COVID-2019, на нескольких улицах города ограничат парковку транспорта. Запрещена она будет на ряде улиц с 23:00 23 мая и до 24:00 24 мая.

В завершении дня на телеканале «Россия24 Тверь» выступил губернатор Игорь Руденя и прокомментировал ряд вопросов, касающихся ситуации с коронавирусом. В ходе эфира глава региона отметил, что в регионе запланировано тестирование жителей на антитела к коронавирусу. Сейчас рассматривается вопрос о порядке проведения тестирования на антитела.

- На следующей неделе ждём поступления первой партии – это порядка 2000 тестов, которые произведены на российском предприятии «Вектор», - отметил Игорь Руденя.

Также в ходе беседы глава региона пообещал пожилым горожанам, что действие абонементов и проездных карт с неизрасходованными средствами из-за нахождения на самоизоляции с мая на июнь будут продлены. А также сообщил о продлении акции по бесплатной передаче продуктовых наборов для пенсионеров.