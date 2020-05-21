Ждём 2000 тестов на антитела: Игорь Руденя осветил ситуацию с коронавирусом в Тверской области
21 мая губернатор Игорь Руденя вновь вышел в прямой телеэфир, чтобы рассказать о ситуации с коронавирусом в регионе.
Губернатор ответил, на вопрос, когда в регионе появится возможность сдать тест на антитела.
- Ждем на следующей недели поступления партии в 2000 тестов, которые произведены на российском предприятии «Вектор», - сказал Игорь Руденя.
Губернатор отметил, что это ведущее отечественное предприятие по борьбе с эпидемиями и его тесты надежны.
Сейчас рассматривается вопрос о порядке проведения тестирования на антитела (то есть на выработку иммунитета к болезни).
Губернатор также отметил, что сегодня по объёмам обследования на коронавирус в регионе поставили рекорд:
- За последние сутки протестировано более 2000 жителей Тверской области. Эти объёмы показывают, что проделывается огромная работа на высоком уровне.
Игорь Руденя сообщил и о том, что в Тверской области стимулирующие выплаты медикам за апрель были выплачены в два транша. Первая часть - в конце апреля. Вторая - до 13 мая.
- Теперь медикам платим за сам факт отработанных смен. Мы уже в мае произведем все выплаты за весь этот месяц, - добавил губернатор.
Также глава региона отметил, что расширен список работников скорой помощи, которые также получат доплаты. Это в первую очередь касается медработников из Твери, Кимр, Конаково, где на скорые выпадает самая серьезная нагрузка.
Выплаты получат и более 179 сотрудников стационарных соцучреждений, которые переведены на закрытый посменный режим.
Также Игорь Руденя откликнулся на просьбу пенсионеров, чтобы с мая на июнь продлили действие абонемента на проезд на новых автобусах в Твери и Калининском районе.
Будет продолжена акция #МыВместе по передаче бесплатных продуктовых наборов для пожилых граждан.
При этом принято решение также помочь и передать продуктовые наборы семьям, где воспитываются дети-инвалиды.
- У нас около 4500 таких семей, - заметил губернатор.
С открытием стоматологических клиник придется подождать неделю-другую. Глава региона, сказал, что еще рано.
Также Игорь Руденя рассказал о докапитализации областного Фонда по поддержке предпринимателей. На льготные займы бизнесменам в связи с коронавирусом там заложили свыше 650 млн. рублей.
На сегодняшний день более 14 тысяч предпринимателей получили прямые меры поддержки
Всего же предприятиям малого и среднего бизнеса региона выделили 1,4 млрд рублей на сохранение стабильной работы в сложившейся ситуации.
Скоро будет принято важное решение по самозанятым гражданам. Речь о региональном законе по введению для них специального налогового режима. После его обсуждения на заседании президиума областного правительства документ рассмотрят в парламенте региона.
Также губернатор подчеркнул, что коронавирус не повлияет на планы по строительству важных объектов социальной сферы в регионе.
- Буквально на днях начинаем строительство детской областной больницы, - поделился хорошей новостью Игорь Руденя.
ИСТОЧНИК KP.RU
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