Ждём 2000 тестов на антитела: Игорь Руденя осветил ситуацию с коронавирусом в Тверской области

21 мая губернатор Игорь Руденя вновь вышел в прямой телеэфир, чтобы рассказать о ситуации с коронавирусом в регионе.

Губернатор ответил, на вопрос, когда в регионе появится возможность сдать тест на антитела.

- Ждем на следующей недели поступления партии в 2000 тестов, которые произведены на российском предприятии «Вектор», - сказал Игорь Руденя.

Губернатор отметил, что это ведущее отечественное предприятие по борьбе с эпидемиями и его тесты надежны.

Сейчас рассматривается вопрос о порядке проведения тестирования на антитела (то есть на выработку иммунитета к болезни).

Губернатор также отметил, что сегодня по объёмам обследования на коронавирус в регионе поставили рекорд:

- За последние сутки протестировано более 2000 жителей Тверской области. Эти объёмы показывают, что проделывается огромная работа на высоком уровне.

Игорь Руденя сообщил и о том, что в Тверской области стимулирующие выплаты медикам за апрель были выплачены в два транша. Первая часть - в конце апреля. Вторая - до 13 мая.

- Теперь медикам платим за сам факт отработанных смен. Мы уже в мае произведем все выплаты за весь этот месяц, - добавил губернатор.

Также глава региона отметил, что расширен список работников скорой помощи, которые также получат доплаты. Это в первую очередь касается медработников из Твери, Кимр, Конаково, где на скорые выпадает самая серьезная нагрузка.

Выплаты получат и более 179 сотрудников стационарных соцучреждений, которые переведены на закрытый посменный режим.

Также Игорь Руденя откликнулся на просьбу пенсионеров, чтобы с мая на июнь продлили действие абонемента на проезд на новых автобусах в Твери и Калининском районе.

Будет продолжена акция #МыВместе по передаче бесплатных продуктовых наборов для пожилых граждан.

При этом принято решение также помочь и передать продуктовые наборы семьям, где воспитываются дети-инвалиды.

- У нас около 4500 таких семей, - заметил губернатор.

С открытием стоматологических клиник придется подождать неделю-другую. Глава региона, сказал, что еще рано.

Также Игорь Руденя рассказал о докапитализации областного Фонда по поддержке предпринимателей. На льготные займы бизнесменам в связи с коронавирусом там заложили свыше 650 млн. рублей.

На сегодняшний день более 14 тысяч предпринимателей получили прямые меры поддержки

Всего же предприятиям малого и среднего бизнеса региона выделили 1,4 млрд рублей на сохранение стабильной работы в сложившейся ситуации.

Скоро будет принято важное решение по самозанятым гражданам. Речь о региональном законе по введению для них специального налогового режима. После его обсуждения на заседании президиума областного правительства документ рассмотрят в парламенте региона.

Также губернатор подчеркнул, что коронавирус не повлияет на планы по строительству важных объектов социальной сферы в регионе.

- Буквально на днях начинаем строительство детской областной больницы, - поделился хорошей новостью Игорь Руденя.