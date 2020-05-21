Бывший тверичанин, скучая по родине, набил на своей руке Афанасия Никитина

Как некогда Афанасий Никитин покинул Тверь в поисках лучшей жизни, так и Дмитрий Кузнецов с этой же целью уехал из родного города. Здесь жил, учился, работал, но все когда-то в жизни меняется, и семь лет назад Тверь он сменил на Саранск. Впрочем, не только на него. С тех пор 35-летнему мужчине много где удалось побывать, он даже стал называть себя «человеком мира», но мысли постоянно возвращались к родному городу. Как будто часть души так и осталась на родине.

- Поначалу кажется, что города очень сильно отличаются друг от друга, что они красивые и с огромным количеством разных достопримечательностей. А на самом деле большинство из них серые, и в них живут одинаковые люди. В какой-то момент я это понял и как-то сильно затосковал по Твери. И решил память о ней, а может, и часть ее носить с собой всегда. Так и появилась идея татуировки, - рассказывает Дмитрий.

Впрочем, татуировка – это слабо сказано. Татуировище. Правда, пока масштабный проект только в задумке. Первым шагом было найти мастера. Выбор пал на одного из самых опытных, почти легенду, Андрея Кервалидзе. «Батя», как зовут его друзья, набивает татуировки уже 25 лет и останавливаться не собирается. Узнав о желании Дмитрия, согласился сразу. Показалось интересным.

- Чего я только, как татуировщик, в свой жизни не видел, шокировать сложно. Люди часто приходят не с очень хорошими идеями. А тату - это вещь специфичная, не каждая картинка подойдет. Приходится и советы давать, и отговаривать. Чаще всего у нас набивают всякий реализм - черепухи, животных и особенно птиц. Китайские иероглифы года три как ушли в небытие. На смену им пришел особый стиль – красивые буквы-узоры. А вот тверские символы – это вообще большая редкость. За всю мою практику я, наверное, сделал три Старых моста, одного Афанасия, ребус на тему Михаила Круга и всякие варианты с цифрой «69». Поэтому когда Дмитрий объяснил, что хочет, даже не раздумывал. Ведь на такое соглашаются только отъявленные любители Твери.

Андрей Кервалидзе говорит, что символы города набивают в Твери нечасто. Но бывает. Фото: из архива Андрея Кервалидзе

После первого сеанса на руке клиента появился Афанасий Никитин формата А4. Дмитрий говорит, что это не просто так.

- Я не мог его не выбрать. Афанасий – один из главных и красивых символов города. Когда я жил в Твери, часто к нему возил друзей, которые приезжали в гости из других городов. Позже рядом с ним на моей руке появятся Старый мост, цифры «69-ый регион» и обязательно фольклорный персонаж - тверской козел. Хотел я и герб города сделать (он же у нас особенный), и еще что-то, но у меня тело не такое большое, все не поместится.

- Афанасий Никитин – нечастая татуировка даже в Твери. Вы как-то с ним себя ассоциируете? Он путешественник и вы…

- А еще он был писатель и коммерсант очень крутой, - смеется Дмитрий. - На самом деле я просто хотел сделать что-то особенное – красивое и со смыслом. А про схожесть – это вы верно заметили, однозначно параллели есть. У меня разъездной характер работы, я связан с коммерцией и поговорить я тоже люблю. Писать, правда, не пробовал, но рассказать могу многое….

Кстати, завершить большой проект «тверской рукав» планируется в течение полутора-двух месяцев. Так что к середине лета мы наверняка сможем увидеть законченную картину, по которой потом Дмитрий будет водить экскурсии во многих городах нашей огромной России.

Размер татуиовки - формат А4. Фото: из архива Андрея Кервалидзе

А вот и ребус на тему Михаила Круга. Фото: из архива Андрея Кервалидзе