На Тверь идёт долгожданное потепление

Май в этом году выдался с характером. Но, поддавшись на мольбы подмерзающих без отопления горожан, решил-таки оттаять.

- Осталось потерпеть пятницу и субботу, а с воскресенья тепло начнёт возвращаться, - обнадёжила доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Территорию нашего региона возьмёт под контроль антициклон, и температура, сейчас более характерная для октября, вернётся к майской норме.

Действительно, в последнее время май словно поменялся местами с октябрём с его среднесуточной нормой в 4,9 градуса. Притом что норма мая у нас - 12,3 градуса тепла. В ближайшие дни будем её нагонять.

В пятницу днём +7, в субботу +10. Ночи пока холодные, самая зябкая - с субботы на воскресенье. Огородникам лучше накрыть на ночь кабачки и другую нежную растительность.

В последний день недели ветер северных направлений поменяется на западный, а потом и на южный. В воскресенье днём уже +12, в понедельник +13 , во вторник +14. А на солнце - ещё теплее. Пока всё указывает на то, что потепление продолжится и дальше: возможно, не за горами и двадцать градусов тепла! Ночные температуры тоже существенно повысятся: с воскресенья на понедельник уже +7, дальше - выше.

Тянется ввысь и столбик атмосферного давления: с 750 мм рт. ст. в пятницу до 760 мм в понедельник. Существенных осадков не будет, лишь локальные дождички иногда придут на подмогу дачникам.

В общем, жизнь налаживается. Но это не значит, что самоизоляцией можно пренебречь. Погулять ещё успеем, будьте здоровы!