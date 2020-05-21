Карта распространения COVID-19 в Тверской области 21 мая: число инфицированных растёт в семи муниципалитетах

Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

На 21 мая 2020 года в регионе подтверждено 1203 случая заболевания COVID-19. За последние сутки добавилось 39 новых случаев.

К этому моменту 733 человека выздоровели от COVID-19. В течение последних суток были признаны выздоровевшими и выписаны 84 пациента.

459 человек на настоящий момент изолированы и находятся под наблюдением медиков (это на 45 человек меньше, чем сутками ранее). Летальных случаев за весь период эпидемии 11, за последние сутки новых смертей нет.

Новые случаи COVID-19 за последние сутки зафиксированы в семи муниципалитетах: Твери, Кимрах, Калининском, Бежецком, Торопецком и Зубцовском районах, Ржеве.

Лидерами по распространению коронавирусной инфекции, как и ранее, являются Тверь (420 случаев, 21 - за последние сутки), Кимры (322 случая, 11 за последние сутки) и Конаковский район (144 случая, 0 за последние сутки).

Все жителям Тверской области по-прежнему рекомендовано соблюдать режим самоизоляции, меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Людям старшего поколения настоятельно рекомендуют оставаться дома и выходить лишь в случае крайней необходимости.

Карта распространения COVID-19 в Тверской области 21 мая 2020 года. Графика: ПТО

Статистика распространения коронавируса по муниципалитетам Тверской области:

Тверь 420 (+21)

Кимры 322 (+11)

Конаковский район 144

Лихославльский район 89

Калининский район 38 (+3)

Кимрский район 30

Рамешковский район 20

Вышневолоцкий городской округ 17

Торжок 13

Ржев 13 (+1)

Старицкий район 12

Бежецкий район 11 (+1)

Максатихинский район 10

Зубцовский район 10 (+1)

Удомельский городской округ 7

Бологовский район 5

Весьегонский муниципальный округ 5

Лесной муниципальный округ 5

Спировский район 4

Селижаровский район 4

Калязинский район 3

Кувшиновский район 3

Кашинский городской округ 3

Андреапольский муниципальный округ 3

Торопецкий район 2 (+1)

Жарковский район 2

Торжокский район 2

Краснохолмский район 1

Осташковский городской округ 1

Сандовский район 1

Сонковский район 1

Фировский район 1

Нелидовский городской округ 1