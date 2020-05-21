Карта распространения COVID-19 в Тверской области 21 мая: число инфицированных растёт в семи муниципалитетах
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
На 21 мая 2020 года в регионе подтверждено 1203 случая заболевания COVID-19. За последние сутки добавилось 39 новых случаев.
К этому моменту 733 человека выздоровели от COVID-19. В течение последних суток были признаны выздоровевшими и выписаны 84 пациента.
459 человек на настоящий момент изолированы и находятся под наблюдением медиков (это на 45 человек меньше, чем сутками ранее). Летальных случаев за весь период эпидемии 11, за последние сутки новых смертей нет.
Новые случаи COVID-19 за последние сутки зафиксированы в семи муниципалитетах: Твери, Кимрах, Калининском, Бежецком, Торопецком и Зубцовском районах, Ржеве.
Лидерами по распространению коронавирусной инфекции, как и ранее, являются Тверь (420 случаев, 21 - за последние сутки), Кимры (322 случая, 11 за последние сутки) и Конаковский район (144 случая, 0 за последние сутки).
Все жителям Тверской области по-прежнему рекомендовано соблюдать режим самоизоляции, меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Людям старшего поколения настоятельно рекомендуют оставаться дома и выходить лишь в случае крайней необходимости.
Карта распространения COVID-19 в Тверской области 21 мая 2020 года. Графика: ПТО
Статистика распространения коронавируса по муниципалитетам Тверской области:
Тверь 420 (+21)
Кимры 322 (+11)
Конаковский район 144
Лихославльский район 89
Калининский район 38 (+3)
Кимрский район 30
Рамешковский район 20
Вышневолоцкий городской округ 17
Торжок 13
Ржев 13 (+1)
Старицкий район 12
Бежецкий район 11 (+1)
Максатихинский район 10
Зубцовский район 10 (+1)
Удомельский городской округ 7
Бологовский район 5
Весьегонский муниципальный округ 5
Лесной муниципальный округ 5
Спировский район 4
Селижаровский район 4
Калязинский район 3
Кувшиновский район 3
Кашинский городской округ 3
Андреапольский муниципальный округ 3
Торопецкий район 2 (+1)
Жарковский район 2
Торжокский район 2
Краснохолмский район 1
Осташковский городской округ 1
Сандовский район 1
Сонковский район 1
Фировский район 1
Нелидовский городской округ 1
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»