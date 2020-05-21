Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 21 мая 2020 года: 39 новых инфицированных

Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на утро 20 мая 2020 года равняется 1203, это +39 новых больных COVID-19 за последние сутки.

Статистику заболеваемости коронавирусом, а также число случаев выздоровления и летальных исходов ежедневно обновляет региональный оперативный штаб о борьбе с распространением COVID-19.

По данным оперштаба, на карантине под наблюдением врачей сейчас находится 459 человек (-45 за минувшие сутки).

Количество выздоровевших от COVID-19 с начала пандемии в Тверской области составило 733 человек (+84 за сутки).

Количество смертей от коронавируса на 21 мая — 11 (0 за последние сутки).

В регионе продолжается тестирование на коронавирус, результаты всех тестов подтверждаются в Центре гигиены и эпидемиологии в Тверской области. По данным на 21 мая тесты сдали 50427 человек, за последние сутки – 2080.

Лидеры по количеству заболевших среди муниципалитетов Тверской области стабильны: на первом месте держится Тверь (на 21 мая 420 случаев), за ней - Кимры (322 случая) и Конаковский район (144 случая).