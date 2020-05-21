2020-05-21T11:18:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 21 мая 2020 года: 39 новых инфицированных

Количество заражённых в Тверской области увеличилось до 1203 человек
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
В Тверской области ежедневно тестируют на коронавирус более полутора тысяч человек.В Тверской области ежедневно тестируют на коронавирус более полутора тысяч человек.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на утро 20 мая 2020 года равняется 1203, это +39 новых больных COVID-19 за последние сутки.

Статистику заболеваемости коронавирусом, а также число случаев выздоровления и летальных исходов ежедневно обновляет региональный оперативный штаб о борьбе с распространением COVID-19.

По данным оперштаба, на карантине под наблюдением врачей сейчас находится 459 человек (-45 за минувшие сутки).

Количество выздоровевших от COVID-19 с начала пандемии в Тверской области составило 733 человек (+84 за сутки).

Количество смертей от коронавируса на 21 мая — 11 (0 за последние сутки).

В регионе продолжается тестирование на коронавирус, результаты всех тестов подтверждаются в Центре гигиены и эпидемиологии в Тверской области. По данным на 21 мая тесты сдали 50427 человек, за последние сутки – 2080.

Лидеры по количеству заболевших среди муниципалитетов Тверской области стабильны: на первом месте держится Тверь (на 21 мая 420 случаев), за ней - Кимры (322 случая) и Конаковский район (144 случая).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В монастырях Тверской области посадили цветы, овощи и грибы
В Тверской области более 6500 семей получают пособие на рождение третьего ребенка
Бывшая осужденная обокрала дом жительницы Тверской области
Театры оживают: Тверской ТЮЗ начал продажу билетов на спектакли в новом сезоне
Бурашевский путепровод в Твери могут открыть для движения во второй половине июля
Подозреваемого в краже велосипеда задержали полицейские в Тверской области
В Тверской области сын убил ножом спящего отца
В Тверской области от коронавируса излечились еще 84 человека
Жителя Тверской области задержали на границе с крупной партией немаркированной табачной продукции
В Тверской области ищут худощавого сероглазого мужчину
В Твери продолжается реконструкция очистных сооружений
Игорь Руденя расскажет, когда начнется массовое тестирование на коронавирус в Тверской области
В Тверской области осенью завершат преображение набережной и парка
16-летнюю Елизавету Шестову, спасшую двоих детей, наградили в Тверской области медалью «Доблесть и отвага»
В детскую ОКБ Твери вертолет санавиации доставил маленького пациента
Житель Тверской области задолжал сыну алиментов на 62 000 рублей
Жители Элеватора в Твери дышали гарью с пилорамы
Волоколамское шоссе в Твери встало в пробке из-за ДТП с автобусом
В Твери продолжают выдавать продуктовые наборы для школьников
Визит к «Метавру»: Игорь Руденя посетил инвестобъект под Тверью
За хранение наркотиков задержан житель Тверской области
Директор предприятия в Тверской области подозревается в уклонении от уплаты налогов
В Твери перекрыли Волжский проезд
Экспедиция фонда "Без рек как без рук" будет искать микропластик на Волге в Тверской области
В Центрально-лесном заповеднике Тверской области обновили экотропы