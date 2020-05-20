«Мы обычные ковид-воины, которые стараются хорошо делать свою работу»: фельдшер скорой помощи Андрей Силин о работе во время пандемии коронавируса

В период борьбы с распространением коронавирусной инфекции основное внимание привлечено к работе медиков. Именно они сегодня находятся в эпицентре происходящего. Именно на них легла серьезная ответственность за наше здоровье. И именно им приходится сегодня решать все вопросы и проблемы, о которых еще полгода назад никто из нас даже не мог подумать.

О режиме работы, буднях и о надеждах мы беседуем с фельдшером скорой помощи Андреем Силиным.

На «скорую», по его словам «основательно», пришел в 2012 году. Сразу понял, что это прям его. Влюбился в эту работу. Говорит, сейчас это даже не работа, а образ жизни, ведь на «скорой» работают особенные люди, отважные, всегда готовые ко всему. Определенный ритм, адреналин, новые люди и разные проблемы - от давления до инфаркта и кровотечения, которые надо решить и порой очень срочно.

- С началом пандемии приходили мысли уйти, взять больничный?

- Поначалу, признаюсь, я тоже немного побаивался. Недели две точно. Но это был не страх, а чувство тревоги из-за неизвестности: с чем мы вообще столкнулись и что будет дальше, ведь скорая помощь всегда на передовой, - рассказывает Андрей Силин. - Но мыслей уволиться, уйти не было вообще. А кто помогать людям будет, если не я? Да и люблю я эту работу. А потом всё как-то пришло в обычный режим, пусть и в режим ЧС. Впрочем, он сейчас везде такой: что в госпиталях ковидных, что в «скорой». И как-то после этого вся тревога отступила на второй план.

- Со средствами защиты сложностей не было?

- Не буду ничего говорить о других бригадах, у нас было всё, и мы были готовы. Я по этому поводу не волновался, потому что нас обеспечивали средствами защиты. Конечно, те костюмы, что были раньше, и те, что сейчас, отличаются между собой. Те были попроще. Сейчас всё гораздо удобнее. Технологии развиваются и подстраиваются под людей. Плюс службы ответственные следят за исполнением требований и по производству, и по доставке.

Андрей Силин - работа на "скорой" стала для меня образом жизни. Фото: из архива Андрея Силина

- Сколько времени уходит, чтобы одеться?

- На самом деле всё не так страшно, как кажется. Вот поступает адрес с подозрением на ковидного больного. Я тут же на «скоровскую» одежду (брюки, футболка или рубашка синего цвета - Ред.) надеваю новый комбинезон с капюшоном. Затем бахилы, они или матерчатые или прорезиненные, респиратор, очки или пластиковый экран и, наконец, шапочку одноразовую и поверх перчатки. Всё это очень быстро - за две минуты максимум. Трудностей нет никаких. Жарко или нет? Это сугубо индивидуально. Мне нормально, я не испытываю дискомфорта, хотя не жаролюбивый человек… А после приезда мы всю одежду складываем в особые красные пакеты, которые потом увозят на утилизацию.

- Как ты понимаешь, что едешь к коронавирусному пациенту?

- За это хочу сказать спасибо нашему Единому диспетчерскому центру. Они собирают полный анамнез: о температуре, кашле, болях, других симптомах. После чего присылают нам всё на планшет, мы же живем в эпоху реноваций. Если есть температура и кашель, мы понимаем, что надо готовиться к ковиду. После осмотра - измерения давления, температуры, сатурации (уровень кислорода в крови) - везем на КТ. За сутки с подобными симптомами у меня попадается несколько человек. Но утверждать, ковид это или нет, не могу, это покажет только положительный мазок.

- Ты видишь пациентов каждый день. Что для тебя коронавирус? Это грипп?

- Нет, не грипп, хотя симптомы поначалу похожи. В остальном не могу судить, так как я не врач, а фельдшер скорой помощи. Да, я смотрю лекции, мы общаемся с коллегами, согласен с тем мнением, что со временем ковид перейдет в разряд сезонной инфекции. А так, посмотрим… Кстати, не могу не сказать о двух крайностях, которые зашкаливают: это чрезмерная паника у некоторых и безответственность тех, кто не выполняет элементарные просьбы носить средства защиты и соблюдать режим самоизоляции. Что касается панических атак, то три-четыре вызова в сутки бывает. Симптомы - трудно дышать, жуткое чувство тревоги, сердце бешено колотится, руки слегка влажные. В таких случаях надо поменьше читать и слушать о коронавирусе и пытаться отвлечься.

- На сколько количество вызовов увеличилось?

- Если в процентном отношении, то интенсивность работы за сутки увеличилась на 40-50 %. Но, несмотря на это, весь предыдущий режим работы у нас сохранился, например, два отрезка времени на обед и ужин. На отдых мы уходим, когда нам позволит главный диспетчер, всё строго согласовано.

Настоящее и прошлое. Фото: из архива Андрея Силина

- Болеют ковидом в основном пожилые люди?

- Абсолютно разные, и пожилые, и самые злостные нарушители режима - молодежь от 20 лет. Скажу: бояться стоит. Но если соблюдать правила и рекомендации, то все волнения сойдут к нулю. Плюс не занимайтесь самолечением, обращайтесь к специалистам. Ведь болеют все по-разному. 60-70 % - в легкой форме, но бывает всякое.

- Кроме коронавируса другие болезни остались? Выезжаете на них?

- Конечно. И пациенты с давлением, и астматики, и люди с хроническими и сердечными заболеваниями. Никто без внимания не оставлен, и всем оказывается помощь. Не переживайте.

- Что после суток? Сон?

- У меня нет. После суток никогда не ложусь спать, потому что мне жалко тратить этот день. Тем более жена беременна третьим ребенком, и у нас наконец-то будет мальчик. Поэтому после работы в 7 утра я сдаю смену, все препараты. Потом приезжаю домой, переодеваюсь, выпиваю свою любимую чашечку кофе, и пока супруга спит, у меня есть пара часов для себя. Я беру удочку - и на речку. И не поверите, вода весь негатив забирает. Домой я возвращаюсь уже бодрым и отдохнувшим. А там уже дети… А потом огород и строительство дома. Не до сна.

- Кто для тебя твои коллеги по «скорой»?

- Однозначно герои. Кто мог уйти, спасовал, уже ушел. Остались только люди высокого волевого качества, уважающие себя и неравнодушные к другим людям.

- Значит и ты герой?

- (Смеется.) Знаете, шутка есть такая. Мы - воины, ковид-воины. Я из таких. Обычный человек, старающийся качественно и грамотно исполнять свою работу. Наверное, так.