2020-05-20T15:41:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери: Какие документы, выходя из дома, мы обязаны брать с собой

Объясняем, у кого полиция может требовать паспорт и что будет, если документа с собой нет
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Пока действует режим повышенной готовности, вы должны носить с собой документ, удостоверяющий личность.Пока действует режим повышенной готовности, вы должны носить с собой документ, удостоверяющий личность.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Предъявите документики! На днях пресс-служба Заволжского районного суда Твери сообщила, что более сорока человек в областной столице были привлечены к ответственности за то, что отказались показать полицейским паспорт, находясь в общественном месте. Одни отделались предупреждением, а некоторые даже были оштрафованы.

В пресс-службе Управления МВД по Тверской области эту информацию подтвердили, но уточнили: стражи порядка подходили лишь к тем людям, которые гуляли в местах, где в связи с требованиями режима повышенной готовности находиться запрещено. Это парки, спортивные и детские площадки и тому подобные места массового скопления людей.

- Такая работа больше направлена на профилактику. Протоколы составляли не на всех, - пояснили в полиции. - Если это одинокий спортсмен, занимающийся на площадке, или гуляющая по парку мама с коляской, к ним просто подходили и объясняли, почему сегодня находиться в таких местах запрещено и рекомендовали покинуть территорию. Но все граждане по-разному реагируют на подобное. Некоторые начинают спорить, выходить на открытый конфликт. При этом не имеют при себе документов. В отношении таких граждан составляли протокол, решение в дальнейшем выносил суд.

Тем не менее в условиях режима повышенной готовности документы, выходя из дома, при себе лучше иметь. Это «КП»-Тверь» объяснили юристы.

- Режим повышенно готовности налагает определённые дополнительные обязанности для лиц, проживающих на территории субъекта, и предполагает следование правилам поведения, утверждённым Правительством Российской Федерации, - пояснила адвокат Тверской областной коллегии адвокатов «Интеллект Альянс» Анастасия Ковальчук. - Одно из таких правил - иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц документ, удостоверяющий личность гражданина.

Итак, первое: пока действует режим повышенной готовности, вы обязаны всегда брать с собой документ, удостоверяющий личность. И предъявлять его по требованию полицейских.

- В случае если сотрудники полиции требуют от вас предъявить документ, удостоверяющий личность, помните, что их требования законны, ведите себя спокойно, общайтесь корректно, уточните причину, по которой вас остановили, - советует Анастасия Ковальчук.

Второе: основной документ, удостоверяющий личность, - это паспорт, а для иностранцев - вид на жительство, разрешение на временное проживание. Что же делать, если по какой-то причине паспорт сейчас у вас отсутствует?

- Законодательством Российской Федерации не установлен единый перечень документов, относящихся к категории удостоверяющих личность, - говорит адвокат. - Вместе с тем к таким документам, помимо паспорта гражданина РФ, определённо можно отнести временное свидетельство, выдаваемое при получении нового паспорта, удостоверение личности военнослужащего и свидетельство о рождении для лиц младше 14 лет.

А вот водительское удостоверение тут, что называется, не прокатит. По словам Анастасии Ковальчук, существует общепринятое правило: национальное водительское удостоверение не является документом, удостоверяющим личность. В связи с чем не стоит рассчитывать, что сотрудников полиции проверка ваших «прав» удовлетворит.

И третье: за отказ предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, сегодня действительно могут законно оштрафовать.

- В период действия режима повышенной готовности за отсутствие при себе документа, удостоверяющего личность, а также за отказ предоставить его должностным лицам предусмотрена административная ответственность по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», - подтвердила адвокат Анастасия Ковальчук.

Санкции этой статьи предусматривают наказание: предупреждение или денежный штраф от одной до тридцати тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Твери продолжают выдавать продуктовые наборы для школьников
Визит к «Метавру»: Игорь Руденя посетил инвестобъект под Тверью
За хранение наркотиков задержан житель Тверской области
Директор предприятия в Тверской области подозревается в уклонении от уплаты налогов
В Твери перекрыли Волжский проезд
Экспедиция фонда "Без рек как без рук" будет искать микропластик на Волге в Тверской области
В Центрально-лесном заповеднике Тверской области обновили экотропы
Тверская академическая филармония приглашает на онлайн-вечер венской классики
Колбасу без сопроводительных документов реализовывали в Тверской области
В Тверской области заморозки сохранятся до конца недели
На Аллее Славы в Мамулино в Твери высадили молодые ясени
В Тверской области водитель опрокинулся на мотоцикле
В Твери начали высаживать цветники
В Тверской области начали принимать заявления на выплаты на детей от 3 до 8 лет
Терапевтическое отделение Бежецкой ЦРБ в Тверской области закрыли на карантин из-за коронавируса
В Тверской области мужчина украл у знакомой 18 000 рублей
10 тысяч мальков стерляди выпустили в Волгу в Твери
Водитель иномарки погиб после столкновения со столбом в Тверской области
17-летний водитель мопеда сильно пострадал, попав в ДТП в Тверской области
Житель Тверской области оштрафован за оскорбление соседки
В Твери автовладелец лишился магнитолы и видеорегистратора
В Тверской области от коронавируса лечатся 504 пациента
Два человека пострадали в ДТП на Октябрьском проспекте в Твери
В Тверской области дети напишут сочинения о Ниле Столобенском
Жителей Твери приглашают на онлайн-праздник "Бал тюльпанов"
В Тверской области на выплаты медикам добавят 204 млн рублей
Жители Твери могут отказаться от бумажной рассылки с почты и перейти на электронные извещения