Карта распространения COVID-19 в Тверской области 19 мая: Один из районов стал лидером по количеству заболевших
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
На 19 мая 2020 года в регионе подтверждено 1131 случай заболевания COVID-19. За последние сутки +19 заразившихся.
620 человек выздоровели от COVID-19. За сутки выписано 111 пациентов.
500 заражённых изолированы (- 93 человек за 24 часа).
Умерших от коронавируса — 11 человек (+ 1 за последние сутки).
Лидерами по распространению COVID-19 по-прежнему остаются Тверь - 391 случай, Кимры - 292 и Конаковский район - 143.
В четырех муниципалитетах не выявлено ни одного случая коронавируса - Бельский, Западнодвинский, Оленинский, Пеновский.
Карта распространения COVID-19 в Тверской области 19 мая. Фото: ПТО
Статистика распространения коронавируса по муниципалитетам Тверской области:
Тверь 391 (+3)
Кимры 292
Конаковский район 143 (+3)
Лихославльский район 87 (+12)
Калининский район 32
Кимрский район 30
Рамешковский район 20
Вышневолоцкий городской округ 17
Торжок 13 (+1)
Старицкий район 12
Ржев 12
Максатихинский район 10
Бежецкий район 10
Зубцовский район 9
Удомельский городской округ 7
Бологовский район 5
Весьегонский муниципальный округ 5
Лесной муниципальный округ 5
Спировский район 4
Селижаровский район 4
Калязинский район 3
Кувшиновский район 3
Кашинский городской округ 3
Андреапольский муниципальный округ 3
Жарковский район 2
Торжокский район 2
Краснохолмский район 1
Осташковский городской округ 1
Торопецкий район 1
Сандовский район 1
Сонковский район 1
Фировский район 1
Нелидовский городской округ 1.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»