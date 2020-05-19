Карта распространения COVID-19 в Тверской области 19 мая: Один из районов стал лидером по количеству заболевших

Наш спецкор Дарья Асламова о «карантинном» полёте к мужу в Загреб: Шампанское в бизнес-классе, ночь на скамейке в транзите и «прорваться любой ценой»

Журналист «КП» рассказала, с какими приключениями пересекала границы во время пандемии коронавируса