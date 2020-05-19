2020-05-19T11:38:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения COVID-19 в Тверской области 19 мая: Один из районов стал лидером по количеству заболевших

Обновлена интернет-карта распространения коронавируса в Тверской области
Ирина ТАРАСОВА
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На 19 мая 2020 года в регионе подтверждено 1131 случай заболевания COVID-19На 19 мая 2020 года в регионе подтверждено 1131 случай заболевания COVID-19Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

На 19 мая 2020 года в регионе подтверждено 1131 случай заболевания COVID-19. За последние сутки +19 заразившихся.

620 человек выздоровели от COVID-19. За сутки выписано 111 пациентов.

500 заражённых изолированы (- 93 человек за 24 часа).

Умерших от коронавируса — 11 человек (+ 1 за последние сутки).

Лидерами по распространению COVID-19 по-прежнему остаются Тверь - 391 случай, Кимры - 292 и Конаковский район - 143.

В четырех муниципалитетах не выявлено ни одного случая коронавируса - Бельский, Западнодвинский, Оленинский, Пеновский.

Карта распространения COVID-19 в Тверской области 19 мая. Фото: ПТО

Карта распространения COVID-19 в Тверской области 19 мая. Фото: ПТО

Статистика распространения коронавируса по муниципалитетам Тверской области:

Тверь 391 (+3)

Кимры 292

Конаковский район 143 (+3)

Лихославльский район 87 (+12)

Калининский район 32

Кимрский район 30

Рамешковский район 20

Вышневолоцкий городской округ 17

Торжок 13 (+1)

Старицкий район 12

Ржев 12

Максатихинский район 10

Бежецкий район 10

Зубцовский район 9

Удомельский городской округ 7

Бологовский район 5

Весьегонский муниципальный округ 5

Лесной муниципальный округ 5

Спировский район 4

Селижаровский район 4

Калязинский район 3

Кувшиновский район 3

Кашинский городской округ 3

Андреапольский муниципальный округ 3

Жарковский район 2

Торжокский район 2

Краснохолмский район 1

Осташковский городской округ 1

Торопецкий район 1

Сандовский район 1

Сонковский район 1

Фировский район 1

Нелидовский городской округ 1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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