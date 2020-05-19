2020-05-18T23:09:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 19 мая 2020 года: 27 новых инфицированных

Количество заражённых в Тверской области увеличилось до 1112 человек
Ирина ТАРАСОВА
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Тесты на COVID-19 в Тверской области сдали уже более 45 тысяч человекТесты на COVID-19 в Тверской области сдали уже более 45 тысяч человекФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на утро 19 мая 2020 года равняется 1112, (+27 новых больных COVID-19 за последние сутки).

Ежедневно данные статистики, по заболеванию коронавирусом в Тверской области, сообщает региональный оперативный штаб.

По данным оперштаба, на карантине под наблюдением врачей сейчас находится 593 человек (+ 18 за минувшие сутки).

Общее количество выздоровевших от коронавирусной инфекции 509 человек (+9 за сутки).

Количество смертей на 19 мая — 10, за сутки цифра не изменилась.

Тесты на COVID-19 в Тверской области, по данным на утро 19 мая, сдали 45 540 человек, за минувшие сутки – 566 пациентов. Тверская область, по данным Роспотребнадзора, входит в пятёрку регионов ЦФО с наибольшим объёмом тестирования.

Что касается районов области, где больше всего заболевших, Тверь стабильно занимает первое место. На втором и третьем местах соответственно - Кимры и Конаковский район.

ИСТОЧНИК KP.RU

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