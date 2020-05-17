2020-05-17T10:59:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения COVID-19 в Тверской области 17 мая: новые случаи подтверждены в 10 муниципалитетах

Обновлена интернет-карта распространения коронавируса в Тверской области
Олег ХАДАЕВ
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Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые суткиОнлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые суткиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

На 17 мая 2020 года в регионе подтверждено 1085 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки +26 заразившихся.

500 человек выздоровели от COVID-19. За сутки выписано 25 пациентов.

575 заражённых изолированы (+ 1 человек за 24 часа).

Умерших от коронавируса — 10 человек (0 за последние сутки).

Новые случаи коронавируса за последние сутки выявлены в 10 муниципалитетах: Твери, Кимрах, Лихославльском, Кимрском, Рамешковском, Торжке, Ржеве, Максатихинском, Андреапольском и Кашинском.

Лидерами по распространению COVID-19 являются Тверь (381 случаев, 10 - за последние сутки), Кимры (280 случая, +6 за последние сутки) и Конаковский район (139 случаев, 0 за последние сутки).

На выявление коронавируса обследовано 44 974 человека

На выявление коронавируса обследовано 44 974 человека

Статистика распространения коронавируса по муниципалитетам Тверской области:

Тверь 381 (+10)

Кимры 280 (+6)

Конаковский район 139

Лихославльский район 71 (+2)

Калининский район 32

Кимрский район 30 (+2)

Рамешковский район 19 (+1)

Вышневолоцкий городской округ 17

Старицкий район 12

Торжок 12 (+2)

Ржев 11 (+1)

Максатихинский район 10 (+3)

Зубцовский район 9

Бежецкий район 9

Удомельский городской округ 7

Бологовский район 5

Весьегонский муниципальный округ 5

Лесной муниципальный округ 5

Спировский район 4

Селижаровский район 4

Андреапольский муниципальный округ 3 (+1)

Калязинский район 3

Кашинский городской округ 3 (+1)

Кувшиновский район 3

Жарковский район 2

Торжокский район 2

Краснохолмский район 1

Осташковский городской округ 1

Торопецкий район 1

Сандовский район 1

Сонковский район 1

Нелидовский городской округ 1

Фировский район 1

На выявление коронавируса обследовано 44 974 человека, за последние сутки – 737.

ИСТОЧНИК KP.RU

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