Карта распространения COVID-19 в Тверской области 17 мая: новые случаи подтверждены в 10 муниципалитетах
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
На 17 мая 2020 года в регионе подтверждено 1085 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки +26 заразившихся.
500 человек выздоровели от COVID-19. За сутки выписано 25 пациентов.
575 заражённых изолированы (+ 1 человек за 24 часа).
Умерших от коронавируса — 10 человек (0 за последние сутки).
Новые случаи коронавируса за последние сутки выявлены в 10 муниципалитетах: Твери, Кимрах, Лихославльском, Кимрском, Рамешковском, Торжке, Ржеве, Максатихинском, Андреапольском и Кашинском.
Лидерами по распространению COVID-19 являются Тверь (381 случаев, 10 - за последние сутки), Кимры (280 случая, +6 за последние сутки) и Конаковский район (139 случаев, 0 за последние сутки).
На выявление коронавируса обследовано 44 974 человека
Статистика распространения коронавируса по муниципалитетам Тверской области:
Тверь 381 (+10)
Кимры 280 (+6)
Конаковский район 139
Лихославльский район 71 (+2)
Калининский район 32
Кимрский район 30 (+2)
Рамешковский район 19 (+1)
Вышневолоцкий городской округ 17
Старицкий район 12
Торжок 12 (+2)
Ржев 11 (+1)
Максатихинский район 10 (+3)
Зубцовский район 9
Бежецкий район 9
Удомельский городской округ 7
Бологовский район 5
Весьегонский муниципальный округ 5
Лесной муниципальный округ 5
Спировский район 4
Селижаровский район 4
Андреапольский муниципальный округ 3 (+1)
Калязинский район 3
Кашинский городской округ 3 (+1)
Кувшиновский район 3
Жарковский район 2
Торжокский район 2
Краснохолмский район 1
Осташковский городской округ 1
Торопецкий район 1
Сандовский район 1
Сонковский район 1
Нелидовский городской округ 1
Фировский район 1
На выявление коронавируса обследовано 44 974 человека, за последние сутки – 737.
ИСТОЧНИК KP.RU
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